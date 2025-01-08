Проводить тесты желательно несколько раз в день.

Стресс может оказывать глубокое воздействие как на тело, так и на психику, причем зачастую он остается незамеченным до тех пор, пока не станет непомерным. Швейцарская компания Nutrix AG стремится решить эту проблему с помощью устройства cortiSense, предназначенного для быстрой оценки стресса в домашних условиях с помощью анализа слюны. Предоставляя пользователям информацию об уровне кортизола – ключевого гормона стресса, устройство призвано помочь людям получить действенные данные для эффективной борьбы со стрессом.

Устройство cortiSense, представленное на выставке CES 2025, измеряет уровень кортизола в слюне и отслеживает его колебания с течением времени. Nutrix планирует выпустить устройство к концу года, интегрировав его с приложением и платформой gSense. Эта система будет предлагать персонализированную поддержку здоровья, включая коучинг от команды врачей. Устройство представлено как простой и неинвазивный инструмент для выявления и смягчения последствий выгорания.

Устройство cortiSense напоминает компактный вейп и использует одноразовые вкладки, оснащенные датчиками для измерения кортизола. По словам соучредителя и технического директора Nutrix доктора Джемиша Пармара, пользователи могут ожидать результатов в течение 3-5 минут. Данные из слюны передаются на платформу gSense, которая интегрирует другие показатели, такие как уровень активности, уровень глюкозы и вес. Для поддержания точности рекомендуется проводить четыре измерения в день.