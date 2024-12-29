Прирост производительности ожидается в 10-100 раз.

Многие устройства, включая смартфоны, зависят от сочетания CPU, GPU, NPU, DSP и других чипов для выполнения различных задач. Хотя данные ядра эффективны для выполнения специализированных операций, они часто простаивают. Стартап под названием Ubitium стремится устранить эту неэффективность с помощью унифицированного решения, которое они называют универсальным процессором.

Центральным элементом этой инновации является "микроархитектура, не зависящая от рабочей нагрузки", построенная на основе набора инструкций RISC-V с открытым исходным кодом. В отличие от традиционных чипов с выделенными ядрами для выполнения конкретных задач, транзисторы универсального процессора динамически реконфигурируются. Это позволит ему справляться с самыми разными вычислительными задачами, включая базовую логику управления, вычисления общего назначения, искусственный интеллект и рендеринг графики.

Во главе компании стоит команда ветеранов индустрии из Intel, NVIDIA и Texas Instruments. Среди них Мартин Ворбах, изобретатель с более чем 200 патентами, лицензированными ведущими чипмейкерами.

В настоящее время компания Ubitium получила 3,7 млн долларов финансирования для перехода от концепции к прототипу универсального процессора – скромная сумма для полупроводниковых инноваций, которые часто требуют бюджетов в сотни миллионов. Несмотря на эти ограничения, стартап ставит перед собой амбициозную цель – выпустить первые чипы Universal Processor к 2026 году.

Ubitium утверждает, что универсальный процессор сможет обеспечить прирост производительности по отношению к стоимости в 10-100 раз по сравнению с сегодняшними чипами.