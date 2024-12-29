RTX 5080, по слухам, будут продавать за 1 370 долларов.

Слухи о грядущих графических ускорителях NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080 продолжают набирать обороты, и теперь в сети появились подробности о ценах. Согласно последней информации, стоимость моделей нового поколения может составить около 2 600 долларов за RTX 5090 и 1 370 долларов за RTX 5080.

По данным авторитетного источника @wxnod, GeForce RTX 5090 может продаваться в розницу за 18 999 юаней, а RTX 5080 – за 9 999 юаней. Если эти данные верны, то цена заметно возрастет по сравнению с MSRP видеокарт NVIDIA текущего поколения.

Потенциальный диапазон в 2 500-3 000 долларов для RTX 5090 кажется правдоподобным, учитывая, что NVIDIA сосредоточилась на существенном увеличении производительности, включая использование модулей памяти GDDR7. Аналогично, RTX 5080, как ожидается, будет стоить от 1 000 до 1 500 долларов, что соответствует более ранней утечке информации из листинга австралийского ритейлера.

Поскольку NVIDIA остается доминирующим игроком на рынке премиальных GPU, компания может воспользоваться своим положением, установив более высокие MSRP на флагманские модели. В отличие от этого, цены на GPU среднего и низкого уровня, скорее всего, останутся неизменными, так как в данных сегментах наблюдается более сильная конкуренция со стороны предложений AMD и Intel.