На одной из карт будет автограф Дженсена Хуанга.

NVIDIA представила эксклюзивную коробку с тематикой DOOM в рамках программы GeForce Greats, порадовав фанатов коллекцией премиальных GPU и памятными вещами, посвященными DOOM.

Это уже вторая загадочная коробка с момента начала акции GeForce Greats. Разработанная для усиления ажиотажа в преддверии CES 2025, акция приглашает геймеров по всему миру принять участие в конкурсах, чтобы получить шанс выиграть эти желанные призы.

Каждая загадочная коробка вращается вокруг определенной игры, окутывая ее содержимое интригой. После недавнего представления коробки с тайнами на тему Diablo, NVIDIA представила второе предложение, посвященное культовой франшизе DOOM. Победители этого набора обнаружат в нем множество сокровищ, включая:

GeForce GTX 1080 Ti с автографом CEO Дженсена Хуанга

GeForce RTX 4080 Super с индивидуальной задней панелью

Коллекционные издания The Elder Scrolls Online: Imperial Edition, DOOM и DOOM Eternal

GTX 1080 Ti, графический процессор 2017 года, остается легендой среди игрового оборудования, получив признание за свою исключительную производительность. Подпись Дженсена Хуанга придает ему дополнительную коллекционность, а включение передовой RTX 4080 Super гарантирует, что победители смогут играть в современные игры с максимальной производительностью.

К этим GPU прилагаются коллекционные издания трех знаменитых игр – DOOM, DOOM Eternal и The Elder Scrolls Online. Этот анонс последовал за таинственной коробкой на тему Diablo, в которой были представлены GeForce 256 (первый GPU NVIDIA) с автографом Хуанга, RTX 4080 Super и различные коллекционные предметы.