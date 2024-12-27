Все рекорды RTX 4090 могут быть побиты.

Грядущая RTX 5090 от NVIDIA станет монументальным скачком в дизайне GPU, потенциально пересматривающим границы энергопотребления для игрового оборудования. Согласно отчету Benchlife.info, флагманский графический процессор Blackwell может включать беспрецедентные 29 модулей напряжения (VRM), что значительно больше, чем у RTX 4090 (23 VRM).

Предположения возникли на основании изображения, распространенного на Chiphell, известном форуме энтузиастов полупроводниковой продукции, на котором якобы представлен образец GB202. Предполагается, что это образец RTX 5090, о чем говорят его значительные технические характеристики: размер кристалла около 700 мм² и 32Gb VRAM. Benchlife.info утверждает, что в карте используется уникальная конфигурация питания 16+6+7 – явный отход от традиционных методов проектирования видеокарт NVIDIA.

В отличие от более простых конфигураций, использовавшихся в RTX 4090 и 3090 Ti, это распределение VRM на три части, по слухам, свидетельствует о стратегическом сдвиге. Исторически сложилось так, что NVIDIA выделяла большую часть VRM для самого GPU, а для памяти отводила только три ступени. Однако в дизайне RTX 5090 первые две группы (16+6) могут быть направлены на ядро GPU, что соответствует потреблению карты в 600W. Оставшиеся семь ступеней будут питать 32Gb памяти GDDR6.

При таком резком росте энергопотребления терморегулирование, вероятно, станет одним из важнейших направлений. RTX 4090 и так уже превзошла все возможности решений NVIDIA по охлаждению. Однако для охлаждения дополнительных 150W может потребоваться либо более крупный радиатор, либо более эффективная система отвода тепла.