Но не дотянула до результата RX 7900 XT.

AMD Radeon RX 9070 XT впервые дебютировала в синтетических бенчмарках, получив впечатляющий результат в 22 894 балла в тесте 3DMark Time Spy. Хотя этот результат позволяет карте приблизиться к RX 7900 GRE, он не дотягивает до производительности RX 7900 XT.

Недавние утечки пролили свет на грядущую линейку видеокарт AMD на базе RDNA4. Первоначальные слухи предполагали паритет с RTX 4080 от NVIDIA, но последние данные указывают на то, что RX 9070 XT превосходит RX 7900 GRE и RTX 4070 Ti.

Утечки теста, которыми поделился инсайдер All_The_Watts, подтверждает, что графическим процессором на стенде является именно AMD Radeon RX 9070 XT.

RX 9070 XT – 22 894 балла

RX 7900 XT – 26 744

RX 7900 GRE – 22 443

RTX 4070 Ti – 22 775

RX 7800 XT – 20 066

RTX 3090 Ti – 21 829

RX 6950 XT – 21 528

RX 6800 XT – 19 320

Несмотря на достойную производительность, RX 9070 XT, похоже, не сможет бросить вызов доминированию RX 7900 XT или RTX 4080 в премиальном сегменте. Для того чтобы AMD оставалась конкурентоспособной, особенно в свете сильных результатов NVIDIA в серии RTX 4070, ценообразование будет иметь решающее значение. Отраслевые источники предполагают, что карта получит весьма заманчивый ценник – около $550.