Она придет на замену RX 7900 XT

По слухам, предстоящий флагман AMD RDNA4 дебютирует под названием Radeon RX 9070 XT, что ознаменует переход на брендинг Radeon 9000-й серии. Это событие, о котором впервые сообщил старший сотрудник Chiphell, указывает на заметный сдвиг в стратегии AMD по наименованиям.

Недавние утечки и спекуляции указывают на то, что видеокарты AMD RDNA4 будут представлены на выставке CES 2025, а их поступление в продажу запланировано на 1 квартал 2025 года. Ранние ожидания склонялись к брендингу Radeon RX 8000, но более поздние сообщения, включая утверждение Chiphell, указывают на переход к серии Radeon RX 9000 для новой линейки.

Сообщается, что AMD откажется от традиционных названий "XX00", выбрав вместо них структуру "X0X0". Например, ожидаемые преемники Radeon RX 7700 XT и RX 7800 XT, скорее всего, будут называться Radeon RX 9070 XT и RX 9080 XT соответственно. Эта корректировка приближает схему наименования AMD к линейке GeForce RTX от NVIDIA.

Это не первый случай, когда AMD использует более крупные цифровые обозначения, чтобы сравняться с конкурентами. Например, брендинг Ryzen AI 300 был выбран вместо Ryzen AI 100, чтобы конкурировать с линейкой Core Ultra от Intel. Большие цифры часто вызывают больший отклик у потребителей и могут служить тонким психологическим преимуществом.

Утечка данных о производительности графического процессора AMD Navi 48, который станет основой флагмана RDNA4, делает его грозным соперником. По слухам, он обеспечивает производительность в растровом режиме на уровне RTX 4080 от NVIDIA. Цена на чип при этом составит 500 долларов, что позволит ему напрямую конкурировать с RTX 5070.