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Kachka
Новой флагманской видеокартой AMD станет RX 9070 XT
Она придет на замену RX 7900 XT

По слухам, предстоящий флагман AMD RDNA4 дебютирует под названием Radeon RX 9070 XT, что ознаменует переход на брендинг Radeon 9000-й серии. Это событие, о котором впервые сообщил старший сотрудник Chiphell, указывает на заметный сдвиг в стратегии AMD по наименованиям.

Недавние утечки и спекуляции указывают на то, что видеокарты AMD RDNA4 будут представлены на выставке CES 2025, а их поступление в продажу запланировано на 1 квартал 2025 года. Ранние ожидания склонялись к брендингу Radeon RX 8000, но более поздние сообщения, включая утверждение Chiphell, указывают на переход к серии Radeon RX 9000 для новой линейки.

Сообщается, что AMD откажется от традиционных названий "XX00", выбрав вместо них структуру "X0X0". Например, ожидаемые преемники Radeon RX 7700 XT и RX 7800 XT, скорее всего, будут называться Radeon RX 9070 XT и RX 9080 XT соответственно. Эта корректировка приближает схему наименования AMD к линейке GeForce RTX от NVIDIA.

Это не первый случай, когда AMD использует более крупные цифровые обозначения, чтобы сравняться с конкурентами. Например, брендинг Ryzen AI 300 был выбран вместо Ryzen AI 100, чтобы конкурировать с линейкой Core Ultra от Intel. Большие цифры часто вызывают больший отклик у потребителей и могут служить тонким психологическим преимуществом.

Утечка данных о производительности графического процессора AMD Navi 48, который станет основой флагмана RDNA4, делает его грозным соперником. По слухам, он обеспечивает производительность в растровом режиме на уровне RTX 4080 от NVIDIA. Цена на чип при этом составит 500 долларов, что позволит ему напрямую конкурировать с RTX 5070.

#amd #видеокарты #rdna4 #rx 9000 #rx 90 #rx 9070 xt
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