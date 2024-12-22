Все дело в конечной стоимости.

Запуск видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5000 уже не за горами. Дебют запланирован на выставке CES 2025 и NVIDIA готовится начать выпуск GPU нового поколения с высокопроизводительных моделей.

Ожидается, что на СES 2025 генеральный директор компании Дженсен Хуанг представит флагманскую RTX 5090, а также высокопроизводительные карты RTX 5080 и RTX 5070. На презентации будут представлены как настольные ПК, так и ноутбуки, но уже появились ключевые детали относительно сроков розничной продажи.

RTX 5080, оснащенная 16Gb памяти GDDR7 и достигающая скорости 32 Гбит/с, первой появится на полках магазинов. Ожидается, что карта будет в продаже вскоре после выставки CES, а в середине января она займет лидирующие позиции по производительности в играх. Интересно, что NVIDIA решила выпустить графический процессор 80-го класса раньше флагманского 90-го, что отличается от предыдущих запусков.

Такая стратегия может быть обусловлена тем, что RTX 4090 получил более высокую оценку по сравнению с RTX 4080. Значительный скачок производительности RTX 4090 по сравнению с предшественницей сделал карту лучшим выбором для геймеров, в то время как RTX 4080 испытывала трудности из-за необоснованно высокой стоимости.

Для энтузиастов ожидание RTX 5090 не будет долгим. По сообщениям, RTX 5090 и её вариант RTX 5090D, о котором ходят слухи, появятся всего через несколько недель, а запуск намечен на конец января или середину февраля. RTX 5090 обещает как минимум 30% прирост производительности по сравнению с текущим поколением, а её младшая версия должна стать более народной картой, чем флагман серии Blackwell.