Иногда прирост производительности в Linux двузначный.

Дебют новейшего процессора Intel Core Ultra 9 285K был воспринят довольно вяло, в основном из-за его неудовлетворительной производительности в Windows. Однако, как сообщается, переход на Linux может дать существенный прирост. По данным Phoronix, 285K показал в среднем на 6% лучшие результаты в Ubuntu 24.10, чем в Windows 11 с обновлением 24H2. Обновление ядра Linux до версии 6.13 еще больше повысило производительность, увеличив прирост примерно до 8% при использовании Ubuntu 24.10 в тандеме с Linux 6.13.

Если углубиться в специфику бенчмарков, то в Windows 285K испытывает трудности в нескольких областях. Такие задачи, как рендеринг, трассировка лучей, сжатие и декомпрессия, кодирование, Java-приложения и даже шахматные симуляции, выявили его недостатки. Один из примечательных тестов, использующий программу кодирования SVT-AV1, продемонстрировал поразительное несоответствие: 285K был почти в два раза быстрее на Ubuntu, чем на Windows. Во многих бенчмарках Linux постоянно демонстрировал двузначный процентный прирост производительности по сравнению с Windows.

В Phoronix заметили, что использование регулятора производительности Intel P-State в Linux не дало ожидаемого прироста скорости 285K. Обычно сравнимый с высокопроизводительным планом питания Windows, стандартный режим "энергосбережения" регулятора P-State часто приводит к снижению производительности.

Стоит отметить, что 285K - не единственное оборудование Intel, демонстрирующее лучшие результаты в Linux. Новая видеокарта от Intel Battlemage B580 также показывает прирост в Linux, хотя Windows продолжает доминировать в игровых сценариях.