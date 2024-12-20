Его миссия – выяснить, как образовывается солнечный ветер.

Солнечный зонд "Паркер", ставший предметом всеобщего восхищения еще во время своего запуска, в настоящее время практически исчез из поля зрения общественности. Однако этот космический аппарат заслуживает большего внимания не только из-за своего статуса самого быстрого созданного человеком объекта, развивающего скорость 700 000 км/ч, но и из-за своей новаторской миссии по исследованию тайн Солнца. При такой скорости он гипотетически может преодолеть расстояние от Нью-Йорка до Токио менее чем за минуту.

Названный в честь физика Юджина Паркера – это первая миссия НАСА в честь живого человека. Зонд начал свое путешествие в августе 2018 года, когда Паркеру был 91 год. За последние шесть лет он незаметно произвел революцию в исследованиях Солнца, хотя тонкости его физики редко вызывают интерес у широкой публики.

В канун Рождества зонд Parker Solar Probe совершит самое близкое сближение с Солнцем, пролетев в пределах 6.1 млн км от солнечной поверхности и впервые проникнув в солнечную атмосферу. Этот беспрецедентный подвиг подвергнет космический аппарат воздействию экстремальных условий, включая температуры, превышающие 1371°C.

По словам руководителя научного отдела НАСА Никки Фокса, цель миссии – выяснить происхождение солнечного ветра, потока заряженных частиц, выбрасываемых из солнечной короны.

В 1950-х годах Юджин Паркер выдвинул гипотезу о существовании солнечного ветра – революционную для того времени идею, которая столкнулась со значительным скептицизмом. Однако в 1962 году миссия Mariner 2 подтвердила его предсказания, изменив научный консенсус. С тех пор исследователи пытаются понять роль солнечного ветра в формировании Солнечной системы. Хотя он невидим невооруженным глазом, его влияние поразительно заметно во время северных сияний.