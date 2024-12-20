Благодаря новым картам цены на ПК взлетели более чем на тысячу долларов.

Преждевременные объявления немецкого ритейлера Otto.de позволили взглянуть на грядущую линейку компьютеров Predator Orion 7000 от Acer с графическими процессорами RTX 5090 и RTX 5080. Готовые системы стоят 7 539 и 4 399 долларов соответственно и предлагают высококлассные конфигурации, однако цены на них могут быть в дальнейшем изменены.

NVIDIA готовится представить серию RTX 50 в следующем месяце, проводя ряд рекламных мероприятий, включая возрождение GeForce LAN после 13-летнего перерыва. Генеральный директор Дженсен Хуанг должен анонсировать RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070 6 января. Хотя сайт Otto.de уже удалил объявления, изданию Videocardz удалось сохранить ключевые детали. Acer, судя по всему, собирается обновить свои высококлассные сборки Predator Orion 7000 с процессорами Intel Arrow Lake и графическими ускорителями NVIDIA Blackwell, которые, как ожидается, будут представлены вскоре после анонса самих карт.

Флагманская система в линейке включает в себя видеокарту RTX 5090 с 32Gb памяти, процессор Intel Core Ultra 9 285K, 128Gb ОЗУ DDR5 и 2Tb накопитель за 7 539 долларов. Для сравнения, текущее поколение Orion 7000 с RTX 4090, Intel i9-13900KF, 32Gb ОЗУ и 3Tb продается по цене 3 999 долларов.

Среднее предложение включает RTX 5080 16Gb в паре с процессором Intel Core Ultra 7 265KF, 32Gb ОЗУ и 1Tb памяти за 4 399 долларов. Аналогичная система текущего поколения с RTX 4080 стоит 3 299 долларов.

Что касается технических характеристик, то RTX 5090, по слухам, получит матрицу GB202, 32Gb памяти GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с и 512-битную шину.