Остается загадкой, станет ли эта технология эксклюзивом RTX 5000.

По мере приближения запуска карт RTX 5000, ожидание, связанное с усовершенствованиями серии, основанными на искусственном интеллекте, продолжает расти. Исторически сложилось так, что каждое новое поколение видеокарт NVIDIA представляет революционные функции, особенно в экосистеме DLSS. Недавний пресс-релиз партнера NVIDIA – компании Inno3D, намекает на новое дополнение: технологию Neural Rendering, которая может переосмыслить способы отображения и обработки игр.

Компания Inno3D, которая представит свои инновации на выставке CES 2025, назвала Neural Rendering одной из грядущих технологий с поддержкой искусственного интеллекта. Компания описывает эту функцию как революционное развитие конвейеров рендеринга. Учитывая траекторию NVIDIA по расширению функций DLSS, таких как Super Resolution, Frame Generation и Ray Reconstruction, Neural Rendering может стать последним элементом в этом наборе.

Анонс Inno3D выходит за рамки графики. В пресс-релизе говорится о дополнительных инновациях, ориентированных как на геймеров, так и на создателей контента. Повышение энергоэффективности с помощью ИИ обещает улучшить терморегуляцию и динамическое управление питанием.

Постоянный вопрос, связанный с достижениями NVIDIA в области ИИ, заключается в том, будут ли они эксклюзивными для серии RTX 5000 или распространятся и на более старые видеокарты. В то время как генерация кадров DLSS 3 остается привязанной к картам RTX 4000, новые функции, такие как реконструкция лучей, совместимы со всеми аппаратными средствами с поддержкой RTX.