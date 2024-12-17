Одновременно с ними в RTX 5070 ожидаются 8Gb.

Карты RTX 5060 от NVIDIA стали предметом недавних утечек, сфокусированных на RTX 5060 и RTX 5060 Ti, которые, вероятно, займут начальный уровень в линейке Blackwell GeForce. Примечательно, что пока что нет никаких признаков существования RTX 5050.

Неназванные источники Wccftech предполагают, что RTX 5060 Ti будет оснащена 16Gb VRAM, что соответствует более высокому уровню RTX 4060 Ti, в то время как RTX 5060, как ожидается, сохранит 8Gb, что вызвало справедливую критику. Обе карты, как сообщается, используют плату PG152 и графический процессор GB206 Blackwell, 128-битную шину и память GDDR7 с тактовой частотой 28 Гбит/с. Такая конфигурация может обеспечить пропускную способность памяти до 448 ГБ/с.

По слухам, GPU выйдут на рынок в период с конца февраля по март 2025 года. Однако решение ограничить RTX 5060 в 8Gb памяти было спорным, учитывая аналогичную реакцию на RTX 4060. Этого объема может хватить для игр в 1080p, но вызывает опасения производительность в 1440p и перспективность карты через пару лет.

16Gb VRAM в RTX 5060 Ti, с другой стороны, кажутся многообещающими.