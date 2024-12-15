Мир технологий снова гудит, когда оседает пыль после выхода последнего iPhone, и внимание переключается на то, что ждет нас в 2025 году. После того как iPhone 16 Pro был принят не слишком радужно, многие ожидают серьезных инноваций в следующем году. Недавние утечки вызвали еще больше спекуляций, намекая на то, что Apple может представить именно это.

Изображения, циркулирующие в сети, утверждают, что показывают рамку iPhone 17 Pro и дизайн, который "поднял брови", причем он имеет поразительное сходство с линейкой Pixel от Google. С горизонтальным расположением камеры, этот дизайн может представлять собой резкий сдвиг от знакомого "треугольного" расположения объективов, которое было отличительной чертой iPhone, начиная с iPhone 11 Pro.

Фотографии и рендеры, которые появились на китайской социальной медиа-платформе Weibo, демонстрируют систему камеры, расположенную горизонтально, с тремя объективами в верхней части телефона. Такое отклонение от привычного вертикального модуля вызвало вопросы и споры среди поклонников Apple.

Несмотря на шумиху, нашлись и скептики. Некоторые ставят под сомнение подлинность изображений, ссылаясь на технические аспекты. В частности, существует мнение, что объективы должны оставаться вертикальными для захвата пространственного видео, что может объяснить, почему Apple вернулась к традиционной вертикальной компоновке в iPhone 16 Pro.