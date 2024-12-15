Причина в графическом процессоре GB203-300 и 16Gb памяти.

Несколько недель назад Videocardz рассказал о первых подробностях RTX 5070 Ti, уделив внимание количеству ядер и общей графической мощности GPU. Основываясь на этом отчете, источники раскрыли дополнительные сведения, уточняющие картину.

Ранее ходили слухи, что RTX 5070 Ti будет иметь 8960 ядер. Эталонная плата, обозначенная как "PG147 SKU 60", изначально предполагала 300W дизайн. Однако, как сообщается, NVIDIA пересмотрела эти спецификации.

Согласно последней информации, RTX 5070 Ti теперь получит графический процессор GB203-300. Он же будет использоваться в более дорогой модели RTX 5080 (GB203-400), причем последняя – с полной конфигурацией чипа. В RTX 5070 Ti, напротив, будет урезанный вариант. Это улучшение по сравнению с нынешним поколением, где RTX 4070 Ti основана на чипе более низкой ценовой категории (AD104 против AD103).

Общая мощность платы (TBP) RTX 5070 Ti увеличена до 350W, что на 50W больше, чем сообщалось ранее. Это на 23% больше по сравнению с предшественниками, RTX 4070 Ti и RTX 4070 Ti SUPER, у которых TBP составляет 285W.

Конфигурация памяти в RTX 5070 Ti значительно улучшена. Используя GB203, карта будет оснащена 256-битным интерфейсом шины и 16Gb памяти GDDR7.