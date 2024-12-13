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Kachka
В этом веке Солнце может вызвать опасную супервспышку, которая приведёт к сбоям в работе электроники
В теории такой поток энергии вполне способен вывести спутники с орбит.

Новое исследование выявило тревожные сведения о солнечной активности, опровергнув старые предположения о частоте супервспышек – огромных солнечных бурь, которые превосходят по мощности обычные вспышки в 10 000 раз. Когда-то считавшиеся крайне редкими, эти события могут происходить гораздо чаще, представляя повышенную опасность для современной технологической инфраструктуры.

Супервспышки выбрасывают в космос мощные всплески электромагнитного излучения и высокоэнергетических частиц. Такое событие может вывести из строя технологические системы Земли, поджарить электронику и, возможно, свести с орбиты спутники. Если в доцифровую эпоху влияние подобных явлений могло быть ограниченным, то сегодня, учитывая нашу зависимость от технологий, последствия могут оказаться катастрофическими.

Новаторское исследование, проведенное астрономами из Института Макса Планка, актуализировало эту проблему. В исследовании, опубликованном в журнале Science, проанализированы данные о более чем 56 000 солнцеподобных звезд, снятые телескопом НАСА "Кеплер" в период с 2009 по 2013 год. В этом наборе данных команда обнаружила 2 889 супервспышек, которые исходили от 2 527 звезд. Анализ позволяет предположить, что звезды, подобные нашему Солнцу, могут выпускать супервспышки примерно раз в столетие, что резко отличается от предыдущих оценок, согласно которым частота вспышек составляла раз в несколько тысяч лет.

Последствия для Земли весьма значительны. Событие Каррингтона 1859 года – одна из самых мощных солнечных бурь, когда-либо зафиксированных, – выделило энергию, эквивалентную 10 млрд одномегатонных ядерных бомб. Если бы подобное событие произошло сегодня, оно могло бы вызвать повсеместное отключение электричества, нарушить работу коммуникационных сетей и посеять хаос в глобальных финансовых системах, зависящих от точного спутникового времени.

Однако в исследовании не утверждается, что супервспышка от нашего Солнца произойдет в ближайшее время. Остаются ключевые неопределенности, такие как различия в условиях между наблюдаемыми звездами и нашей солнечной средой. Примечательно, что около 30% наблюдаемых звезд существуют в двойных системах, где возникновению супервспышек способствуют приливные силы.

#космос #земля #солнце #планеты #звезды
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