Стоимость процессоров постепенно растет.

Пока линейка iPhone 16 укрепляет свои позиции в качестве флагманской серии смартфонов Apple, слухи о будущих устройствах уже набирают обороты. Одно из самых интригующих сообщений поступило от тайваньского новостного издания "Ctee", которым поделился известный инсайдер Jukanlosreve. Согласно этому сообщению, Apple может стать первым производителем смартфонов, который перейдет на 2-нм технологию производства чипов с выпуском iPhone 18 в 2026 году.

В докладе говорится, что план разработки чипсета A20 – процессора, который, как ожидается, будет использоваться в линейке iPhone 18, – уже завершен. Сообщается, что 2-нм чипы A20 будут производиться компанией TSMC, известной своими передовыми достижениями в области полупроводников.

Однако такой технологический скачок может быть чреват финансовыми последствиями для потребителей. Jukanlosreve подчеркивает, что стоимость процессора приложений для iPhone 18 значительно вырастет – с 50 до 85 долларов, то есть на 70%. Такое значительное повышение может привести к росту розничных цен, если только Apple не решит взять на себя дополнительные расходы. Примечательно, что это будет первое повышение цен на модели iPhone с момента выхода iPhone 15 Pro Max, цена которого выросла до 1 199 долларов.

Пока неясно, будут ли 2-нм чипсеты использоваться во всей линейке iPhone 18 или только в моделях премиум-класса, таких как iPhone 18 Pro и Pro Max.