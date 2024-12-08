Видеокарты и станут компьютерами.

Легендарный разработчик игр Джон Кармак, создатель таких культовых проектов, как Doom, Quake и Wolfenstein 3D, недавно озвучил интригующую идею, которая может переосмыслить работу графических процессоров. В будущем он представляет себе автономную видеокарту, которая могла бы работать независимо от центрального процессора.

Кармак предложил сценарий, в котором графический процессор может подключаться непосредственно к дисплею и источнику питания, что позволит проводить диагностику или даже работать автономно во время устранения неполадок. Развивая эту идею, он предложил оснастить GPU компактным дистрибутивом Linux, набором утилит и совместимостью с устройствами ввода через DisplayPort. Это видение намекает на будущее, в котором GPU будут не просто периферийным устройством, а самодостаточным вычислительным блоком.

Идея возникла во время комментария Кармака по поводу упадка технологии SLI (Scalable Link Interface) в Twitter. Размышляя о потенциальной эволюции графических карт, он написал:

"Было бы забавно, если бы GPU создавали собственный видеосигнал с диагностической информацией, когда вы подаете питание вне хост-системы".

Концепция Кармака может показаться футуристической и далекой от реальности, но основополагающие элементы уже видны в современном оборудовании. Например, многие материнские платы предлагают ограниченную функциональность без процессора. Такие функции, как диагностические индикаторы или коды, предоставляют важную информацию даже в отсутствие процессора. Кроме того, технология BIOS Flashback позволяет пользователям обновлять прошивку материнской платы без процессора, хотя в настоящее время эта функция не имеет дисплея.