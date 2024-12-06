На этот раз он требует от города 629 млн долларов.

Затянувшаяся история Джеймса Хоуэллса, который в 2013 году по неосторожности выбросил на свалку жесткий диск с 7 500 биткоинами, приняла еще один драматический оборот. Утверждая, что разработал "точно выверенный план" восстановления, Хоуэллс теперь заявляет, что местонахождение диска сузилось до определенной, управляемой области.

В 2013 году Хоуэллс хранил два одинаковых 2,5-дюймовых жестких диска в ящике стола. Один из них предназначался для утилизации, а на другом хранился цифровой кошелек с биткоинами, который сейчас оценивается в 771 млн долларов. По роковой случайности во время уборки офиса Хоуэллс по ошибке положил диск с криптовалютой в черный мусорный пакет. Этот пакет был оставлен в коридоре его дома, а затем отнесен на местную свалку его партнером, который решил, что пакет предназначен для утилизации.

С тех пор Хоуэллс ведет многолетнюю борьбу за разрешение городского совета Ньюпорта (Уэльс) на раскопки свалки. Несмотря на его обещания пожертвовать 10% стоимости биткоинов (около 77 млн долларов) местному сообществу после успешного извлечения, совет постоянно отклонял его апелляции.

Полный решимости вернуть свое состояние, Хоуэллс уволился с работы и собрал команду технических и юридических экспертов для поддержки своей миссии. В октябре его разочарование вылилось в судебный иск против города, требующий либо права на проведение поисков, либо компенсации в размере 629 млн долларов, если в разрешении по-прежнему будет отказано.

На этой неделе юридические разборки достигли переломного момента: адвокаты Хоуэллса, работающие на общественных началах, заявили, что местонахождение диска было определено в пределах небольшой территории, что делает его извлечение возможным.