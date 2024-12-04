Претендовать на превосходство по производительности карты не станут.

Компания AMD непреднамеренно раскрыла планы относительно своих грядущих настольных видеокарт Radeon RX 8600 и RX 8800 через обновления библиотек ROCm. Эти записи, вероятно, являющиеся частью архитектуры RDNA4, были замечены в недавних изменениях кода, предлагая ранний взгляд на то, что компания готовит для следующего поколения.

Ссылки на "gfx12_rx8800" и "gfx12_rx8600" появились рядом с существующими записями "gfx11_rx7900", что явно указывает на то, что идентификатор "gfx12" соответствует новой архитектуре GPU. Более того, запись в журнале изменений прямо указывает на добавление "nav4x arch", что подтверждает принадлежность этих GPU к серии Navi 4X, которая ляжет в основу следующей линейки Radeon.

Хотя обновление ROCm не содержит подробных спецификаций или сроков выпуска, включение этих графических процессоров в список говорит о том, что AMD активно готовится к расширению своего портфолио. Ожидается, что Radeon RX 8600 будет ориентирована на средний сегмент рынка, а RX 8800, скорее всего, будет предназначена для высокопроизводительных энтузиастов, сменив своих предшественников на базе RDNA3.

Во время телефонного разговора о доходах AMD за третий квартал генеральный директор Лиза Су подтвердила, что первые продукты на базе RDNA4 будут выпущены к началу 2025 года.