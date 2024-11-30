Речь идет о синтетических тестах.

Грядущие видеокарты Arc Battlemage B580 и B570 от Intel вызывают большой интерес: по некоторым данным, они могут превзойти GeForce RTX 4060 Ti от NVIDIA в синтетических бенчмарках.

Хотя утечки, связанные с чипами Intel "Battlemage", были очень частыми, подробные данные о производительности все еще неизвестны. Однако новые заявления указывают на то, что линейка Arc Battlemage от Intel может обеспечить конкурентное преимущество над предложениями среднего уровня от NVIDIA. Примечательно, что эта информация появилась одновременно с намеками на грядущие ускорители AMD Navi 44, которые, как ожидается, также будут конкурировать с GeForce RTX 4060 Ti.

Комментарии Golden Pig Upgrade проливают свет не только на амбиции Intel, но и на стратегию AMD. Серия Navi 44, созданная как бюджетное решение, как сообщается, будет напрямую конкурировать с RTX 4060 Ti.

GeForce RTX 4060 Ti стала популярным выбором среди геймеров с ограниченным бюджетом, найдя баланс между ценой и производительностью. Видеокарты Battlemage B580 и B570 от Intel, а также Navi 44 от AMD, похоже, могут предложить схожие ценовые предложения.

Дебют Arc Battlemage ожидается в середине декабря 2024 года, как раз к праздничному сезону. В то же время чипы Navi 44 должны появиться на выставке CES 2025, а их продажи ожидаются в первом квартале.