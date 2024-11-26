Все нововведения появятся в iOS 19.4.

Цикл разработки Apple, похоже, идет по привычной схеме: по имеющимся данным, компания откладывает несколько функций iOS 19 до обновления iOS 19.4, выход которого ожидается весной 2026 года. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, эта отсрочка включает в себя больше функций, чем обычно.

Такая стратегия не является беспрецедентной. Apple уже использует подобный подход в iOS 18, где долгожданная улучшенная Siri, работающая на основе технологии большой языковой модели, будет доступна только в iOS 18.4, релиз которой намечен на весну 2025 года. Поэтапное развертывание функций, по-видимому, соответствует стремлению Apple доработать основные функции перед публичным выпуском.

Хотя Гурман не раскрыл, какие именно функции затронуты, он подтвердил, что задержки выходят за рамки внедрения новой LLM Siri.

"Мне передали, что большее количество функций, запланированных для iOS 19 (помимо новой Siri), уже отложено до весны 2026 года (когда выйдет iOS 19.4)".

Одним из ключевых усовершенствований iOS 19 станет Siri нового поколения, в которую будут интегрированы расширенные возможности искусственного интеллекта. Предполагается, что это обновление позволит ассистенту выполнять задачи со сложностью, схожей с ChatGPT или Gemini от Google.

Apple планирует официально анонсировать iOS 19 на ежегодной Всемирной конференции разработчиков (WWDC) в июне 2025 года. После анонса первая публичная версия программного обеспечения должна выйти в сентябре 2025 года, что совпадет с запуском линейки iPhone 17.