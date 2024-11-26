Если Pro Max заняла 4-е место, то обычная версия – 20-е

В серии iPhone 16 появились заметные улучшения камеры, однако существует четкое различие между стандартными моделями и их "профессиональными" аналогами. В то время как iPhone 16 Pro Max был отмечен за превосходные характеристики видеосъемки, заняв первое место в рейтинге DXOMARK и четвертое место в общем рейтинге, стандартный iPhone 16 значительно отстает. В комплексном тестировании DXOMARK стандартная модель заняла 20-е место с общим баллом 147 против 157 у Pro Max.

По данным DXOMARK, аппаратная часть камеры iPhone 16 практически идентична его предшественнику, iPhone 15. Однако программные оптимизации Apple немного повысили производительность в некоторых областях. Среди самых заметных улучшений – автофокусировка и быстрая скорость работы объектива сверхширокоугольной камеры, что позволяет ей показывать достойные результаты в своем классе.

Строгий процесс тестирования DXOMARK, сочетающий реальные и контролируемые лабораторные условия, выявил как сильные, так и слабые стороны системы камер iPhone 16:

Яркость и контрастность HDR: изображения отличаются яркой яркостью и контрастностью, особенно на HDR-дисплеях

Точность цветопередачи: оттенки кожи и общие цвета выглядят естественными и приятными как на фотографиях, так и на видео

Сохранение деталей: высокий уровень детализации снимков при хорошем освещении и в помещении

Автофокусировка: система автофокусировки быстрая и в целом точная

Стабилизация видео: система стабилизации обеспечивает плавную и устойчивую съемку даже во время движения

Шумоподавление: шумы эффективно подавляются в большинстве условий освещения

Слабые стороны: