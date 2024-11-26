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Kachka
По данным DXOMARK качество камеры на iPhone 16 Pro Max сильно превосходит стандартную версию
Если Pro Max заняла 4-е место, то обычная версия – 20-е

В серии iPhone 16 появились заметные улучшения камеры, однако существует четкое различие между стандартными моделями и их "профессиональными" аналогами. В то время как iPhone 16 Pro Max был отмечен за превосходные характеристики видеосъемки, заняв первое место в рейтинге DXOMARK и четвертое место в общем рейтинге, стандартный iPhone 16 значительно отстает. В комплексном тестировании DXOMARK стандартная модель заняла 20-е место с общим баллом 147 против 157 у Pro Max.

По данным DXOMARK, аппаратная часть камеры iPhone 16 практически идентична его предшественнику, iPhone 15. Однако программные оптимизации Apple немного повысили производительность в некоторых областях. Среди самых заметных улучшений – автофокусировка и быстрая скорость работы объектива сверхширокоугольной камеры, что позволяет ей показывать достойные результаты в своем классе.

Строгий процесс тестирования DXOMARK, сочетающий реальные и контролируемые лабораторные условия, выявил как сильные, так и слабые стороны системы камер iPhone 16:

  • Яркость и контрастность HDR: изображения отличаются яркой яркостью и контрастностью, особенно на HDR-дисплеях
  • Точность цветопередачи: оттенки кожи и общие цвета выглядят естественными и приятными как на фотографиях, так и на видео
  • Сохранение деталей: высокий уровень детализации снимков при хорошем освещении и в помещении
  • Автофокусировка: система автофокусировки быстрая и в целом точная
  • Стабилизация видео: система стабилизации обеспечивает плавную и устойчивую съемку даже во время движения
  • Шумоподавление: шумы эффективно подавляются в большинстве условий освещения

Слабые стороны:

  • Ограничения динамического диапазона: тени и блики не сбалансированы в сложных условиях освещения
  • Артефакты: такие проблемы, как блики и смещение оттенков, иногда влияют на качество изображения
  • Телефото-возможности: отсутствие специального телеобъектива приводит к снижению детализации при съемке на средних и дальних расстояниях
  • Шум при съемке видео в условиях низкой освещенности: тени в видеороликах при низкой освещенности часто сопровождаются заметным шумом
#смартфоны #apple #iphone #iphone 16 #iphone 16 pro #iphone 16 pro max
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