iPhone 18 может получить новый дисплей LTPO+ и самую продвинутую камеру.

Недавние утечки дали ранний взгляд на предстоящую линейку iPhone от Apple, с деталями, появляющимися как для iPhone 17 (ожидается в сентябре 2025 года), так и iPhone 18 (в сентябре 2026 года). Если эти утечки окажутся точными, потенциальные покупатели, возможно, захотят дождаться iPhone 18, который должен предложить существенные усовершенствования.

Отчет The Elec, авторитетного южнокорейского издания, показывает, что поставщики камер Apple наращивают производство новых модулей, предназначенных для iPhone 17 Pro. Однако стандартные iPhone 17 и iPhone 17 Air вряд ли будут оснащены продвинутыми перископическими объективами.

Следовательно, эти модели не смогут воспользоваться 5-кратным оптическим зумом, который, как ожидается, станет изюминкой вариантов Pro и Pro Max. Для сравнения, текущая линейка iPhone 16 оснащена двойной камерой с 48-Мп основным сенсором и 12-Мп сверхширокоугольным объективом, но не имеет возможности оптического зума. В то время как в стандартных моделях iPhone 17 ожидаются некоторые улучшения камеры, значительные оптические усовершенствования, похоже, останутся эксклюзивными для более дорогих версий.

Если заглянуть в 2026 год, то технология дисплеев может сделать скачок вперед в серии iPhone 18. По мнению авторитетного источника Jukanlosreve, Apple планирует внедрить в эту линейку технологию LTPO+. LTPO (низкотемпературный поликристаллический оксид) позволяет изменять частоту обновления и обеспечивать энергоэффективные дисплеи, работающие в режиме постоянного включения.

Еще одна заметная утечка, которой поделился инсайдер Fixed Focus Digital, предполагает скромное обновление чипа A19 в iPhone 17, в то время как чип A20 в iPhone 18 должен обеспечить более существенный прирост производительности.