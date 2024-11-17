Чтобы его оживить, станцию пришлось изрядно просушить.

Пользователь Reddit Seizo, работающий водителем мусоровоза, обнаружил среди выброшенных вещей высокопроизводительную рабочую станцию. Хотя система не оснащена новейшими технологиями, она остается мощной машиной с процессором AMD Ryzen Threadripper.

В основе этой рабочей станции лежит чип Threadripper 3960X, 24-ядерный процессор Zen 2, цена которого на момент дебюта в 2019 году составляла 1 399 долларов. Архитектура Zen 2 не является самой современной, однако ее актуальность сохраняется, в частности, в качестве основополагающей технологии, используемой в недавно выпущенной Sony PlayStation 5 Pro. Система также может похвастать материнской платой ASUS Prime TRX40-PRO в паре с 32Gb оперативной памяти DDR4.

Описывая свою находку, Seizo рассказал следующее:

"Я нашел на работе компьютер, в котором есть RTX 2080 Ti 11Gb, AMD Ryzen Threadripper 3970X и 32Gb DDR4. И он работает! Я просто просушил его в течение нескольких дней. Единственное, что не работает, это дисплей кулера процессора, но вентиляторы крутятся. Мне просто нужно купить новый блок питания, потому что я не доверяю тому, который я нашел после того, как он намок".

Главным компонентом этой системы является GeForce RTX 2080 Ti. Выпущенная в 2018 году по начальной цене 999 долларов, эта видеокарта на базе Turing TU102 считалась мощной для своего времени. Примечательно, что это был первый графический ускоритель, который NVIDIA назвала "готовым к Cyberpunk 2077".