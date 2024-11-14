Прокуроры настаивали на 16,5 годах.

В современную эпоху шпионаж стал проще, чем когда-либо. Обмен секретной информацией, раньше требовавший физического контакта, теперь осуществляется через зашифрованные каналы, такие как Telegram и Signal. Однако удобство технологий не исключает риска разоблачения. Недавний пример – дело военнослужащего Национальной гвардии, раскрывшего секретные данные в Discord.

Дело Джека Тейшейры

Военнослужащий Национальной гвардии ВВС Массачусетса, Джек Тейшейра, был приговорен к 15 годам тюрьмы за утечку секретных документов. Он, как специалист по кибертранспортным системам, имел доступ к совершенно секретным сведениям. Тейшейра делился с участниками сервера Discord разведданными об украинском конфликте, сначала переписывая данные, а затем и выкладывая сканы документов.

Позиция обвинения

Прокуроры требовали 16,5 лет, подчеркивая ущерб от 14 месяцев утечек. Утечки вызвали экстренные меры по контролю ущерба. Помощник прокурора Джаред Долан акцентировал ущерб безопасности и альянсам, требуя строгого наказания для предупреждения подобных действий.

Аргументы защиты

Защита просила 11 лет, ссылаясь на аутизм и социальную изоляцию Тейшейры. Они утверждали, что отсутствовал злой умысел, а действия не были направлены на помощь иностранным странам. Обвинение возражало, что диагноз не влияет на способность отличать правильное от неправильного.

Дискорд-сервер "Thug Shaker Central"

Сервер, куда Тейшейра выкладывал данные, насчитывал 20-30 участников. Один из них утверждал, что Тейшейра не связан с иностранными организациями.