На момент написания статьи одна монета стоит порядка 84 000 долларов.

Компания MicroStrategy, крупнейший в мире корпоративный держатель биткоинов, продолжает активно инвестировать в волатильный криптовалютный рынок. В период с 31 октября по 10 ноября 2024 года компания приобрела еще 27 200 биткоинов по средней цене около 74 463 доллара за монету на общую сумму в 2 миллиарда долларов.

На первый взгляд, это может показаться рискованным шагом. Однако для тех, кто следит за последними тенденциями в мире криптовалют, данное приобретение уже кажется многообещающим – по крайней мере, на данный момент.

По последним данным, MicroStrategy и ее дочерние компании владеют внушительным количеством биткоинов – 279 420 штук, приобретенных по средней цене $42 692 за монету. Стоит отметить, что в настоящее время биткойн торгуется по цене 84 000 долларов за монету и продолжает расти. С этой точки зрения акции компании выглядят очень выгодно.

Общая стоимость биткоин-хранилища MicroStrategy сейчас приближается к 23,5 млрд долларов, а приобретено оно было всего за 11,9 млрд долларов. Это говорит о значительном выигрыше компании, но важно признать и присущие ей риски. Несмотря на впечатляющие успехи, биткоин остается цифровым активом, не имеющим материальной основы, и его стоимость может резко упасть.