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Kachka
Крупнейший корпоративный кит биткоина продолжает скупать монеты и повышать курс
На момент написания статьи одна монета стоит порядка 84 000 долларов.

Компания MicroStrategy, крупнейший в мире корпоративный держатель биткоинов, продолжает активно инвестировать в волатильный криптовалютный рынок. В период с 31 октября по 10 ноября 2024 года компания приобрела еще 27 200 биткоинов по средней цене около 74 463 доллара за монету на общую сумму в 2 миллиарда долларов.

На первый взгляд, это может показаться рискованным шагом. Однако для тех, кто следит за последними тенденциями в мире криптовалют, данное приобретение уже кажется многообещающим – по крайней мере, на данный момент.

По последним данным, MicroStrategy и ее дочерние компании владеют внушительным количеством биткоинов – 279 420 штук, приобретенных по средней цене $42 692 за монету. Стоит отметить, что в настоящее время биткойн торгуется по цене 84 000 долларов за монету и продолжает расти. С этой точки зрения акции компании выглядят очень выгодно.

Общая стоимость биткоин-хранилища MicroStrategy сейчас приближается к 23,5 млрд долларов, а приобретено оно было всего за 11,9 млрд долларов. Это говорит о значительном выигрыше компании, но важно признать и присущие ей риски. Несмотря на впечатляющие успехи, биткоин остается цифровым активом, не имеющим материальной основы, и его стоимость может резко упасть.

#криптовалюты #биткоин #bitcoin #btc
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А я как сержант из Doom 3 буду. (: Хотя может и не буду... Дело случая)
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PanzerK
00:16
Оно и на GeForce FX5700 и Radeon 9600 - идёт очень не очень.
Оригинальный Geforce 3 Ti против игр 2004-2005 годов - мои тесты
PanzerK
00:03
5700 это уже второе поколение FX'ов, там ситуация куда лучше, впрочем в DX 9.0 она всё так же фактически неработоспособна и уступает Radeon 9600 примерно в двое.
Оригинальный Geforce 3 Ti против игр 2004-2005 годов - мои тесты
PanzerK
00:01
А мои статьи не для вас написаны... вам там не рады...
Оригинальный Geforce 3 Ti против игр 2004-2005 годов - мои тесты
Владимир Колодяжный
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Причем делать это без нижнего подогрева и не снимая радиаторы. Это прям верх делитанства.
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