Спрос на нынешний iPhone 16 Pro Max оставляет желать лучшего.

Apple борется с потенциально низким спросом на серию iPhone 16, поскольку внутренние источники сообщают, что компания планирует сократить производство примерно на 10 миллионов единиц, начиная с текущего квартала и заканчивая первой половиной следующего года. Исторически сложилось так, что инновации в фирменных технологиях Apple не всегда гарантировали высокие продажи iPhone, и кажется очевидным, что технологическому гиганту потребуется новый подход в следующем году, чтобы сохранить свое доминирование на рынке. Первые признаки говорят о том, что новый флагман Apple, iPhone 17 Pro Max, будет демонстрировать обтекаемый динамический остров, отражающий более отполированную эстетику и соответствующий изменениям в индустрии.

Ожидается, что грядущий iPhone 17 Pro Max вызовет значительный интерес у потребителей за счет своих технических характеристик и передовых внутренних компонентов. Однако Apple, похоже, намерена провести заметные различия в дизайне между стандартными и моделями Pro. Аналитик Джефф Пу, по информации MacRumors, указывает на более гладкий динамический остров iPhone 17 Pro Max, что подтверждает стремление Apple уменьшить визуальное воздействие на дисплей.

Важнейшим событием станет внедрение технологии "металленс" для Face ID в варианте Pro Max, что позволит сделать динамический остров более узким, чем в текущих моделях. В отличие от предыдущих релизов, эта доработка будет доступна только для Pro Max, а стандартная модель Pro сохранит существующую конфигурацию.

Технология metalens представляет собой тонкую плоскую линзу, в которой используются гравюры для фокусировки света с повышенной точностью. Хотя конкретные детали реализации остаются под секретом, отчет инсайдера подчеркивает, что постоянное стремление Apple к беспрепятственному восприятию экрана может выделить ее на фоне конкурентов, которые в основном остаются статичными в этой области.