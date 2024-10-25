Однако Apple оценивает вероятность этого как очень низкую.

Компания Apple готовится ослабить свой жесткий контроль над экосистемой приложений для iPhone и iPad в странах Европейского союза в ответ на давление со стороны регулирующих органов. В то время как пользователи уже давно могут удалять некоторые предустановленные приложения, такие как Калькулятор, Календарь, Музыка и Заметки, предстоящее обновление iOS 18.2, которое в настоящее время находится в стадии бета-версии, сделает еще один шаг вперед. С ним пользователи смогут удалять даже основные приложения, такие как App Store, Safari, Сообщения и приложение Камера.

Это изменение происходит в рамках соблюдения Apple закона ЕС о цифровых рынках (DMA) – закона, призванного ограничить монополистическую практику технологических гигантов. Одно из ключевых требований DMA – дать пользователям возможность легко удалять предустановленные приложения, обеспечивая им больший контроль над своими устройствами.

Для многих идея удаления основных приложений, таких как App Store, может показаться непонятной. В конце концов, не понятно, как без App Store можно загружать новые приложения. Однако в этом обновлении пользователи ЕС получат возможность устанавливать альтернативные магазины приложений, что позволит им полностью обойти торговую площадку Apple.

Для пользователей за пределами ЕС, iOS 18.2 по-прежнему предлагает множество новых функций. В обновлении появится упрощенное меню для установки приложений по умолчанию для электронной почты, браузеров и обмена сообщениями.