Изюминкой смартфона может стать его камера.

С выходом iPhone 16 Pro многие, вероятно, размышляют о том, стоит ли переходить на более новую модель или остаться со старым смартфоном и ждать следующего года. Стоит отметить, что слухи об iPhone 17 уже появляются.

Самый интригующий слух о линейке iPhone 17 – это появление новой модели под названием iPhone 17 Air. Ожидается, что этот телефон станет самым тонким в истории iPhone и будет оснащен камерой в виде козырька, напоминающей серию Google Pixel 9. Он заменит модель Plus, сделав iPhone 16 Plus последним в линейке Apple.

Что касается дисплея iPhone 17 Pro, то значительных изменений по сравнению с iPhone 16 Pro не предвидится, кроме разве что стандартных iPhone 17 и iPhone 17 Air: они могут получить LTPO-дисплей с частотой обновления 120 Гц, что ранее было характерно только для серии Pro.

Apple представила кнопки Action и Camera Control во всех моделях iPhone 16, и ожидается, что они останутся и в iPhone 17 Pro Max.

На цветовом фронте iPhone 17 Pro должна произойти неожиданная перемена. По данным утечки Majin Bu, Apple, по слухам, выпустит iPhone 17 Pro в трех новых цветовых решениях: Teal Titanium, Green Titanium и Dark Green Titanium. Для сравнения, iPhone 16 Pro доступен в более консервативных тонах.

Система камер iPhone 17 Pro может стать главным преимуществом смартфона. По слухам, iPhone 17 Pro и Pro Max будут оснащены 48-мегапиксельной телекамерой и 24-мегапиксельной фронтальной камерой.

Кроме того, ожидается, что все четыре модели iPhone 17 будут оснащены обновленной 24-мегапиксельной фронтальной камерой. Отчеты от надежных инсайдеров по технике Apple предполагают, что это изменение еще больше сократит различия между стандартными и Pro моделями в деле производительности камеры.