Люди смогли повторить одно и то же слово после пробуждения, не зная его заранее.

Впервые в истории два человека успешно общались во сне. Новаторское достижение стало возможным благодаря исследователям из REMspace и ознаменовало собой значительный скачок в нашем понимании сновидений.

В эксперименте участвовали два человека, которым удалось войти в состояние люцидного сна, во время которого они обменялись простым сообщением с помощью специально разработанного оборудования. Люцидный сон – это состояние, когда человек осознает, что он спит, но при этом продолжает находиться во сне.

Люцидные сны обычно возникают во время быстрой фазы сна. Она стала предметом пристального изучения из-за ее потенциального применения: от решения сложных психологических проблем до овладения новыми навыками.

Компания REMspace считает, что люцидные сновидения могут стать преобразующим скачком в развитии человечества, сравнимым с появлением искусственного интеллекта. Компания стремится стать первопроходцем на этом новом рубеже.

Компания предполагает, что во время люцидного сна человек может получить опыт, который соперничает или даже превосходит опыт бодрствующей жизни. Сновидец может видеть, слышать, осязать, чувствовать запахи и вкусы в этой полностью погруженной среде. В отличие от мира бодрствования, мир сновидений не накладывает никаких ограничений в плане физического ущерба для тела.

Ключевой прорыв произошел 24 сентября, когда за участниками эксперимента велось дистанционное наблюдение, пока они спали у себя дома. Полисомнографические данные, включая мозговые волны, отслеживались специально разработанным аппаратом. Когда первый участник погружался в ясный сон, система передавала ему через наушники случайно сгенерированное слово, называемое "Реммио". Сновидец повторял это слово во сне, а его реакция фиксировалась системой.

Примерно через восемь минут второй участник также погрузился в люцидный сон. Он получил слово, записанное первым сновидцем, и успешно подтвердил его при пробуждении. Это событие ознаменовало первый в истории обмен информацией между двумя людьми в состоянии сна.

Достижение оживило концепции, ранее встречавшиеся только в научной фантастике, напомнив фильм "Начало", где общение во сне играет центральную роль сюжета.