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Kachka
В Лос-Анджелесе готовятся открыть первый музей ИИ-творчества
Экспонаты в нем иллюстрируют сотрудничество человека и ИИ в творчестве.

В ближайший год планируется открыть первый в мире постоянный музей, посвященный творчеству, создаваемому искусственным интеллектом. Dataland, задуманный известным художником-современником Рефиком Анадолом, займет площадь в 20 000 квадратных футов, расположенную рядом с такими престижными галереями, как MOCA, в комплексе Grand L.A., известном культурном центре в Лос-Анджелесе.

По замыслу Анадола, Dataland станет местом слияния человеческого творчества и машинного обучения, предлагая посетителям погрузиться в мир цифровых произведений искусства и инсталляций, созданных с помощью Большой модели природы студии Рефика Анадола. Эта модель служит основой для экспонатов музея, который Анадол описывает как пространство, "где человеческое воображение встречается с творческим потенциалом машин".

Большая модель природы – это первый ИИ с открытым исходным кодом, созданный исключительно на основе данных о природе. Набор данных модели включает в себя огромное количество этически обоснованной информации, собранной в рамках партнерства с престижными учреждениями по всему миру. Модель также включает в себя более полумиллиарда изображений, звуков и точек данных, представляющих различные природные явления. 

#искусственный интеллект #музеи
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