Ожидать даже производительности iPhone 16 Pro Max скорее всего не стоит.

Компания Apple только что представила новую линейку iPhone 16 и 16 Pro, предзаказы на которые стремительно приближаются. Для тех, кто рассматривает возможность обновления, встает вопрос: стоит ли обновляться сейчас или разумнее подождать iPhone 17 Air еще год. Ниже приведены три веские причины, чтобы дождаться последнего.

Революционный ультратонкий дизайн

Одним из самых интересных аспектов iPhone 17 Air является его ожидаемый ультратонкий профиль, впервые появившийся в слухах под названием "iPhone 17 Slim". Определяющей особенностью является радикально тонкий дизайн, который, как ожидается, будет значительно отличаться от своих предшественников.

Точные размеры пока не подтверждены, но инсайдеры ожидают поразительного уменьшения толщины. Эти предположения основываются на недавнем выпуске Apple iPad Pro M4, который при толщине 5,1 мм стал самым тонким устройством, когда-либо выпущенным Apple. Учитывая ограничения, накладываемые USB-C, можно ожидать, что 17 Air пойдет по этим стопам.

Обновление передней и задних камер

В iPhone 16 фронтальная камера осталась без изменений, а Apple сосредоточила свои усилия на улучшении задней камеры. Однако в линейке iPhone 17 намечается серьезное обновление selfie-камеры. Ходят слухи, что Apple удвоит разрешение, увеличив его с 12 до 24 Мп.

На задней стороне iPhone 17 Air произойдут разительные перемены в расположении и дизайне камер. Вместо нынешнего расположения нескольких камер в левом верхнем углу, новая модель будет оснащена одной мощной камерой, расположенной по центру в верхней части телефона. Хотя подробностей о технических характеристиках пока мало, только одно это изменение дизайна говорит о том, что Apple, возможно, пересматривает свой подход к фотографии на мобильные устройства.

Будущее в руках

Подобно тому, как оригинальный MacBook Air произвел революцию в дизайне ноутбуков, iPhone 17 Air должен переосмыслить то, что мы понимаем под словом "смартфон". Возможно, он не сравнится по вычислительной мощности с другими моделями iPhone 17, но его дизайн, скорее всего, проложит путь для будущих революционных решений.