Недавно Geekom и Tecno запустили на Kickstarter кампанию по созданию, по их словам, самого маленького в мире ПК с водяным охлаждением. При объеме всего 5,47 литра этот мини-ПК предлагает аппаратное обеспечение уровня ноутбука и обещает впечатляющую игровую производительность в формате 1080p.

В отличие от большинства мини-ПК, которые зависят от интегрированной графики или APU, Megamini G1 оснащен мобильной видеокартой RTX 4060. Покупатели могут выбрать конфигурацию на базе процессоров Intel i7-13620H или i9-13900H. Система включает 32Gb оперативной памяти DDR5 5200 МГц и твердотельным накопителем PCIe 4.0 NVMe емкостью 2Tb с возможностью установки дополнительного SSD-накопителя.

Отличительной особенностью Megamini G1 является его система жидкостного охлаждения, которая разработана для бесшумной работы, поддерживая уровень шума ниже 26 децибел.