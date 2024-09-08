За это они получили рекорд Гиннесса.

Несмотря на повсеместное распространение смартфонов, создать их с нуля было бы грандиозной задачей. А особенно, если устройство в 100 раз больше своего обычного размера, и при этом сохраняет большинство стандартных функций и возможностей.

Именно это сделали ютуберы Мэтью Перкинс (DIY Perks) и Арун Майни (MrWhoseTheBoss), которые создали действующую копию iPhone 15 Pro Max. Колоссальное устройство высотой в более 2 метров и весом в 200 кг принесло блогерам рекорд Гиннесса за их старания.

Перкинс начал с того, что сосредоточился на экране, что само по себе является сложной задачей. Он превратил 88-дюймовый OLED-телевизор LG Signature в функциональный сенсорный экран. Для этого он изготовил на заказ кусок сенсорной фольги, соответствующий размеру экрана. Она была наклеена с помощью оптически прозрачной УФ-эпоксидной смолы.

Далее Перкинсу пришлось решать задачу по интеграции увеличенных компонентов. К ним относятся динамики, трехлинзовая матрица камеры, а также кнопки громкости, питания и специальных функций. Он сконструировал прочную алюминиевую раму, усиленную крестообразной несущей конструкцией. Для камер, которые были далеко не дешевыми, ютубер использовал Canon EOS R5 и Sony RX10 Mark 4, имитируя возможности телеобъектива iPhone 15 Pro Max. Рама была спроектирована таким образом, чтобы крепиться к уменьшенной подставке для телефона, позволяя вращать ее без риска получить травму от огромного веса.

Одним из ключевых элементов, который они не смогли воспроизвести, была iOS от Apple из-за ее закрытого исходного кода. Вместо этого они выбрали Android Bliss OS, которая позволила создать собственный интерфейс, похожий на iPhone.

Несмотря на огромные размеры, телефон удивительно функционален. Майни вместе с друзьями протестировал устройство в реальных условиях: он мог совершать платежи по касанию, отправлять электронные письма и даже совершать видеозвонки. Стоимость телефона оценивается в 70 000 долларов.