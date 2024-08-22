Устройство можно найти за 115 000 рублей.

Как известно, Apple iPhone 15 Pro Mах – мощнейшая модель в линейке смартфонов "яблочной" компании на сегодняшний день. На старте продаж устройство продавалось за 1 600 долларов без учета налогов и НДС, потому в некоторых странах его стоимость могла доходить до 1 900 долларов (почти 175 000 рублей).

Напомним, что за эти деньги пользователи получали современный смартфон в прочном титановом корпусе, с процессором Bionic A17 Pro, который наградят функцией Apple Intelligence, USB-C порт с высокой скоростью зарядки и передачи данных, а также много других обновлений, в том числе кнопку Action.

На старте продаж в России из-за западных санкций устройство стоило колоссальные 190-200 тыс. рублей за штуку, однако приближающийся выход нового смартфона компании – iPhone 16, в купе с закономерным падением спроса, серьезно опустили стоимость модели. Сегодня на рынке iPhone 15 Pro Mах 256Gb можно найти и за 120 тыс., и даже за 115 тыс. рублей, что на 75 тыс. рублей дешевле, чем на старте продаж.

Недавно отмечалось, что в iPhone 16 Pro Mах Apple собирается "засунуть" не все революционные опции, а лишь часть: самое интересное будет ждать пользователей в iPhone 17 Air.