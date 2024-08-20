Вот уже несколько кварталов в России сохраняется относительно высокая инфляция, из-за чего рынок и экономика находятся в не самом стабильном положении. Учитывая, что после санкций со стороны США валютные поступления в долларах и евро стали ограниченным, инвесторы советуют альтернативные варианты сохранения средств, в которые было бы выгодно вложиться прямо сейчас.

Как отмечает директор инвестиционной компании "Лига Инвесторов" Евгений Ходченков, в условиях любой экономической нестабильности самым выгодным средством для инвестиций являются драгоценные металлы, в частности серебро и золото. Эти инструменты на протяжении сотен лет доказали свою выгоду и устойчивость к изменениям финансового климата: когда в стране повышаются цены на продуктовую корзину, вместе с этим, как правило, растут цены на драгоценные камни, позволяющие получить некую защиту от инфляции.

Помимо этого, золото и серебро называют самой консервативной "гаванью" для инвесторов, которая диверсифицирует портфель акций, криптовалют и фиатных средств, если таковые имеются. В заключение финансовый эксперт напомнил, что хранить золото можно как в слитках, но с условием полной безопасности, так и в биржевых фондах (ETF).