Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Директор Лиги Инвесторов рассказал о надежных способах инвестиций

А в случае кризиса можно не беспокоиться об инфляции.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Вот уже несколько кварталов в России сохраняется относительно высокая инфляция, из-за чего рынок и экономика находятся в не самом стабильном положении. Учитывая, что после санкций со стороны США валютные поступления в долларах и евро стали ограниченным, инвесторы советуют альтернативные варианты сохранения средств, в которые было бы выгодно вложиться прямо сейчас.

Как отмечает директор инвестиционной компании "Лига Инвесторов" Евгений Ходченков, в условиях любой экономической нестабильности самым выгодным средством для инвестиций являются драгоценные металлы, в частности серебро и золото. Эти инструменты на протяжении сотен лет доказали свою выгоду и устойчивость к изменениям финансового климата: когда в стране повышаются цены на продуктовую корзину, вместе с этим, как правило, растут цены на драгоценные камни, позволяющие получить некую защиту от инфляции.

Помимо этого, золото и серебро называют самой консервативной "гаванью" для инвесторов, которая диверсифицирует портфель акций, криптовалют и фиатных средств, если таковые имеются. В заключение финансовый эксперт напомнил, что хранить золото можно как в слитках, но с условием полной безопасности, так и в биржевых фондах (ETF).

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

финансы инвестиции деньги валюта драгоценные камни
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
5
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
17
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9
+
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
3
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A8
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Утилита Lossless Scaling позволяет повысить FPS в играх в 4 раза на любой видеокарте
21
Инженеры США пытаются решить одну из самых больших проблем в гиперзвуковых полетах
12
Исследователи из Калифорнийского университета добились успехов в разработке интерфейса BCI
16
Гендиректор miHoYo не смог сдержать эмоций после волны критики на презентации Genshin Impact 5.0
14
Анонсированный Samsung Galaxy A06 получил чип Helio G85, батарею на 5000 мА·ч и цену от $115
1
Семнадцатилетний студент собрал термоядерный реактор для своей дипломной работы
11
Как жители РФ реагируют на замедление и блокировку YouTube, и где теперь смотрят клипы и мультфильмы
2
Microsoft закрыла лазейку, позволявшую устанавливать Windows 11 на ПК с неподдерживаемыми процессорами
13
Представлен инструмент, способный проверить производительность искусственного интеллекта устройств
+
Опубликована стоимость смартфонов Huawei серии Mate 70
+
Компания Benelli представила новую винтовку, предназначенную для борьбы с FPV-дронами
2
Популярное приложение настройки экрана Android-смартфона Nova Launcher закрывается
8
Российские подразделения выбили ВСУ из населённого пункта Крутой Яр
6
Новая линейка десктопных процессоров Intel Core Ultra 200 для сокета LGA 1851 выйдет 10 октября
7
Британские дроны участвую в атаке ВСУ на Курскую область
2
Rutube объявила о запуске функции переноса контента с YouTube
9
Опубликованы изображения всех четырёх цветовых варианта будущего iPhone 16 Pro
1
Xiaomi выпускает роутер AX3000E с Wi-Fi 6, игровыми и интеллектуальными функциями
+
Associated Press: ВСУ намерены закрепиться в Курской области
2
Азербайджан изъявил желание присоединиться к БРИКС
11

Популярные статьи

Фобос-2: 35 лет самой загадочной фотографии в истории космонавтики
16
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
101
Форум Армия: С-500 "Прометей" с «космическими» ракетами 77Н6 за 600 млн. долларов - подробности
17
Итоги гоночного уик-энда 17-18 августа
1
Тест Manjaro Linux 24.0.6 против Windows 10 на слабом и устаревшем ПК
35
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами
17
О глобальном кризисе на вторичном рынке игровых видеокарт
4
Путь Дэдпула в комиксах
+
Как создать новую крестовину для геймпада Sony PlayStation 5 DualSense
13
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
79

Сейчас обсуждают

Александр Еремеев
03:19
Вместо комедианта кевина харта на роль брутального роланда подошел бы кто-то вроде уэсли снайпса (он еще и внешне имеет сходство с роландом). Крошка тина - ужасна, у актрисы совершенно другой типаж вн...
"Чужой: Ромул", "Бордерлендс" - "дно" уже близко (обзор фильмов)
Никита Шилов
03:07
Ну да делов то всего ничего осталось, всего-то запустить реакцию синтеза. Это же самое простое.
Семнадцатилетний студент собрал термоядерный реактор для своей дипломной работы
Валерий Агапов
03:02
Уровень КМС, но негде было выполнять. Жил в поселке. Есть выигрыш у Бронштейна в сеансе, Чемпионство по району, В Шах. клубе Сочи узнавали. Как давно и как недавно. Играл с Фрицем, Чесмастером, Стокфи...
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами
Кирилл Катровский
03:02
Тюнинг это процесс тонкой настройки, а не просто усиление или увеличение. Если проводить параллели с оперативной памятью – настройка таймингов это тюнинг, а ещё одна плашка – увы, нет.
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
Нивхурил
02:51
У тебя через слово в комментах член пососать сперма анал опущенцы и прочий шлак,ты по сути недалеко от этого твоего трусикёра и ушёл,быдло неграмотное.
Ален Делон не пьет одеколон - вспоминаем великого актера
Роман Ионов
02:44
Пффф Да ну нееет.копи, откладывай, рассрочку оформи, в том же Яндексе есть сплит... А если нет то и нечего ныть..
Стали известные системные требования для новой игры под названием inZoi
Roman Shevchenko
02:42
Я лично, считаю правильно, что Nvidia говорит! Источник Общедоступный! Ну и что, что ИИ!? А если я научусь на твоих видео и буду контент свой создавать???? Тем более, что ИИ надо учиться на чём-то или...
Legal Dive: Nvidia столкнётся с коллективным иском из-за обучения ИИ контентом из YouTube
Anatoliy Seryakov
02:38
И ведь никто не поверит,что весной 1988 мы в ФМШ весело лепили лазеры с ядерной накачкой .. Сарочки из редакции хотят в командировки в Англию, а не в Сибирь.
Семнадцатилетний студент собрал термоядерный реактор для своей дипломной работы
GerrLord347
02:34
Отличная топчиковая статья👍
Кому сегодня нужен HDD на 14 Тб, и нужно ли отказываться от жёстких дисков в 2024 году
Нивхурил
02:32
Федора шляпа
Тест Manjaro Linux 24.0.6 против Windows 10 на слабом и устаревшем ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем