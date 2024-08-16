Во время выезда они вынесли 10 компьютеров.

Известная хозяйка Airbnb недавно ввела необычное правило для своей недвижимости: запрет на майнинг криптовалюты. Это изменение произошло после инцидента, когда гости оставили после себя счет за электричество в размере 1 500 долларов. Позднее было замечено, что гости покинули помещение с десятью компьютерами и даже установили импровизированную станцию зарядки электромобилей.

Владелица дома Эшли поделилась своим опытом в TikTok, описав его как "самое странное правило Airbnb, которое мне пришлось применять как хозяину". Несмотря на то, что гости оставили дом в безупречном состоянии и дали "пятизвездочный" отзыв после трехнедельного пребывания, проблема возникла, когда Эшли получила ошеломляющий счет за электричество.

реклама

Заинтересовавшись необычно высокими расходами, Эшли просмотрела записи с внешних камер наблюдения. Она обнаружила, что при отъезде гости вынесли из дома значительное количество компьютеров, а также установили зарядную станцию для своего электромобиля. Чрезмерное потребление электроэнергии стало очевидным.

Чтобы возместить непредвиденные расходы, Эшли подала иск в Airbnb, потребовав, чтобы гости оплатили огромный счет за электричество. Хотя процесс был непростым, хозяйка в конце концов предоставила достаточно документов, и гости признались в своей деятельности. Они рассказали, что их усилия по добыче криптовалюты за время проживания принесли им более $100 000, поэтому счет на $1 500 стал малым неудобством.

Размышляя над ситуацией, Эшли отметила: "Им было дешевле снять дом, чтобы оплатить электричество". Поэтому теперь она добавила в список правил своего дома запрет на майнинг криптовалют и запрет на зарядку электромобилей.