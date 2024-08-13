Инженеры из Университета штата Северная Каролина представили инновационный класс роботов: пластиковые конструкции кубической формы, способные принимать более 1000 различных конфигураций с помощью всего лишь трех компактных двигателей. Эта разработка, вдохновленная оригами, предвещает появление нового поколения универсальных машин, меняющих форму, которые найдут применение в освоении космоса и не только.

Роботы, созданные из 3D-печатных кубиков, собранных в более крупные структуры, демонстрируют удивительную адаптивность. Они могут трансформироваться в различные формы, такие как туннели, мосты и многоэтажные каркасы. Эта динамическая трансформация достигается с помощью минимальных приводов, чему способствует иерархическая концепция дизайна, вдохновленная природными системами, такими как многослойные мышечные волокна, но реализованная с помощью пластиковых кубиков.

Автономные роботы демонстрируют впечатляющую мобильность, перемещаясь в любом направлении без колес или ног за счет изменения своей структурной конфигурации. Они могут плавно переходить от плоской формы к кубу, напоминающему коробку, или даже к полностью закрытой форме. Кроме того, при таких трансформациях они способны выдерживать нагрузку, в три раза превышающую их собственный вес.

Изначально исследователи продемонстрировали гибкость роботов в демонстрационном видео, подчеркнув их способность скручиваться и менять форму. Последующее добавление моторов автоматизировало процесс, и движение стало возможным благодаря шарнирам.