В последние годы интеграция автономных роботов в военные операции, бывшая когда-то спорной идеей, превратилась из спекулятивной фантастики в оперативную реальность. Военные организации по всему миру активно тестируют беспилотники, готовя их к развертыванию в самых опасных зонах боевых действий.

Яркий пример – "BAD One", четвероногий беспилотник-пёс, который продемонстрировал свой потенциал во время тестирований. Согласно сообщению AFP, эти роботизированные существа, которых в народе называют робособаками, вскоре могут стать неотъемлемой частью стратегии Украины. Разработанные для выполнения рискованных задач, обычно предназначенных для людей, таких как обнаружение мин и разведка противника, эти беспилотники способны изменить динамику современной войны.

Беспилотники BAD One отличаются универсальностью и высокой маневренностью: они могут стоять, приседать, бегать и даже прыгать. Компактная конструкция позволяет им проводить скрытные операции, используя тепловизионную технологию для разведки вражеских линий или обследования подозрительных сооружений в зонах активных боевых действий. При самых серьезных обстоятельствах эти дроны могут быть принесены в жертву ради сохранения человеческой жизни – мрачное, но практичное применение автономных технологий.

Беспилотники BAD One предлагают решение, значительно снижающее опасность, с которой сталкиваются военные. Отмечается, что основной задачей робособак будет являться способность выполнять самые опасные миссии.

Возможности BAD One выходят за рамки разведки. Беспилотник может доставлять до 15 фунтов припасов, включая боеприпасы и медицинские комплекты, прямо на передовую. Кроме того, BAD One оснащен функцией экстренного стирания данных, что гарантирует сохранность конфиденциальной информации в случае взятия в плен.