Спустя много лет после бума майнинг официально стал легален.

Спустя много лет после бума майнинга криптовалют, когда добыча монет приносила огромную прибыль для тех, кто имел много видеокарт или ASIC-майнеров, Госдума наконец официально легализовала майнинг как понятие.

С сегодняшнего дня принятый во втором и третьем чтении закон закрепляет за майнингом криптовалют статус легального процесса, в ходе которого с помощью сложных математических вычислений происходит выпуск цифровой валюты или вознаграждения в такой валюте.

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Кроме прочего, в законе теперь присутствуют понятия «черных» и «серых» майнеров – незаконных действий, в результате которых люди нелегально используют огромные количества электроэнергии. Для борьбы с «серыми» майнерами будут установлены определенные лимиты на энергию, превышение которых потребует специального разрешения.

О рекламе и продвижении майнинга пока что ведутся дискуссии, учитывая существование множества мошеннических схем в этой сфере.