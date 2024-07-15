Их доходы, соответственно, такого же масштаба.

Согласно недавнему анализу Майкла Томаса, в 2023 году Google и Microsoft потребляли по 24 ТВт/ч электроэнергии, что превышало потребление более ста стран, включая Исландию, Гану и Тунис. Такое колоссальное потребление энергии свидетельствует о значительном воздействии на окружающую среду. Однако нельзя не признать, что Google и Microsoft также получают больше доходов, чем многие страны. Более того, такие компании, как Intel, Google и Microsoft, находятся на переднем крае внедрения возобновляемых источников энергии в промышленности.

При ближайшем рассмотрении выясняется, что потребление электроэнергии Google и Microsoft – 24 ТВт/ч в 2023 году – соответствует потреблению электроэнергии в Азербайджане, стране с населением в 10 млн человек, и превышает потребление в ряде других стран. Например, Исландия, Гана, Доминиканская Республика и Тунис потребляют по 19 ТВт/ч, а Иордания – 20 ТВт/ч. Однако некоторые страны все же потребляют больше энергии, чем эти технологические гиганты. Например, Словакия с населением 5,4 млн человек потребляет 26 ТВт/ч.

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В 2023 году доход компании Google составил 305 млрд долларов. Кроме того, по данным Google, экономический эффект от использования ее продуктов, включая Google Search, Google Cloud и YouTube, составил около 739 млрд долларов.

Microsoft, с другой стороны, заявила о доходе в 211,9 млрд долларов на 2023 год. Учитывая, что значительная часть населения планеты использует Microsoft Windows, Microsoft Office и многочисленные онлайн-приложения, работающие на Microsoft Azure, экономическое влияние продуктов компании может исчисляться триллионами долларов.

Для сравнения, ВВП Азербайджана в 2023 году составлял около 78 млрд долларов, ВВП Словакии – 127 млрд, а ВВП Исландии – около 30 млрд.