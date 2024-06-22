Адвокат утверждает, что данная сумма – минимальная.

Владелец дома на юго-западе Флориды официально подал иск к NASA о возмещении ущерба, причиненного обломком космического мусора, который упал на его крышу в марте.

Это беспрецедентное судебное дело – никто ранее не подавал подобных исков против NASA. Ответ агентства создаст значительный прецедент в мире с растущей орбитальной активностью, где космический мусор и аппараты все чаще совершают неконтролируемые возвращения в атмосферу Земли.

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Алехандро Отеро, владелец дома в Неаполе, штат Флорида, в который попали обломки, не присутствовал при падении части батарейного блока с Международной космической станции на его дом 8 марта. Дома был его 19-летний сын Дэниел, но, к счастью, он избежал травм. Агентство NASA подтвердило, что предмет весом 1,6 фунта, изготовленный из металлического сплава, был частью блока батарей, сброшенного с космической станции в 2021 году.

Мика Нгуен Уорти, адвокат, представляющая интересы семьи Отеро, сообщила Ars, что она запросила у NASA более 80 000 долларов за не застрахованный материальный ущерб, перерыв в работе, эмоциональные и душевные страдания, а также расходы на помощь третьих лиц.

"Мы намеренно придерживались разумных пределов, потому что не хотели, чтобы у NASA сложилось впечатление, что мои клиенты хотят получить сверхприбыль", – отмечает Уорти.

Если бы космический мусор из другой страны – например, разгонный блок китайской ракеты – упал на семью в США, пострадавшие имели бы право на компенсацию в соответствии с Конвенцией об ответственности за космическую деятельность, согласованной космическими державами полвека назад. Согласно этому договору, запускающее государство обязано выплатить компенсацию за ущерб, причиненный его космическими объектами поверхности Земли, а также несет ответственность за ущерб, причиненный по его вине в космосе.