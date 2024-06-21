По их словам, это не просто маркетинговый ход.

ИИ Apple, известный как "Apple Intelligence", по-прежнему окутан тайной. Однако усовершенствованная Siri и "семантические" функции ИИ будут доступны только в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Apple дала несколько более подробное объяснение, почему эти достижения искусственного интеллекта не будут доступны в старых моделях iPhone, настаивая на том, что это не просто тактика, чтобы подтолкнуть пользователей к обновлению смартфонов.

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Чип A17 Bionic в iPhone 15 Pro может похвастаться 16-ядерным блоком нейронной обработки (NPU), способным выполнять 35 триллионов операций в секунду. Это якобы вдвое больше нейронных возможностей чипа A16 Bionic, который используется в стандартных iPhone 15 и iPhone 14 Pro.

Глава отдела искусственного интеллекта Apple Джон Джаннандреа объясняет, что причина кроется в процессе "вывода" операции во время выполнения задачи ИИ, которая является "вычислительно сложной" для больших языковых моделей. Разработчики Apple подчеркивают, что компоненты оперативной памяти также играют решающую роль в определении эффективности работы ИИ на устройстве.

По словам инженеров Apple, настаивание на высокопроизводительном оборудовании не совсем беспочвенно. Большие языковые модели и передовые функции ИИ требуют значительной вычислительной мощности и пропускной способности памяти. Чип A17 Bionic с улучшенным NPU и увеличенным TOPS специально разработан для выполнения таких интенсивных нагрузок.

Старые устройства с их ограниченными аппаратными возможностями не смогут обеспечить бесперебойную работу искусственного интеллекта, на которую нацелена Apple. Таким образом, решение ограничить эти функции новыми моделями можно рассматривать как практическую необходимость, а не как циничную маркетинговую уловку.

Хотя аргументы, приведенные руководителями Apple, возможно, и имеют под собой почву, они не могут полностью развеять скептицизм со стороны пользователей. Технологическая отрасль изобилует примерами того, как компании используют новые функции для стимулирования продаж оборудования.