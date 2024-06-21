Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
Инженеры Apple объяснили, почему топовые ИИ-функции будут доступны только с iPhone 15 Pro
По их словам, это не просто маркетинговый ход.

ИИ Apple, известный как "Apple Intelligence", по-прежнему окутан тайной. Однако усовершенствованная Siri и "семантические" функции ИИ будут доступны только в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Apple дала несколько более подробное объяснение, почему эти достижения искусственного интеллекта не будут доступны в старых моделях iPhone, настаивая на том, что это не просто тактика, чтобы подтолкнуть пользователей к обновлению смартфонов.

реклама



 Чип A17 Bionic в iPhone 15 Pro может похвастаться 16-ядерным блоком нейронной обработки (NPU), способным выполнять 35 триллионов операций в секунду. Это якобы вдвое больше нейронных возможностей чипа A16 Bionic, который используется в стандартных iPhone 15 и iPhone 14 Pro.

Глава отдела искусственного интеллекта Apple Джон Джаннандреа объясняет, что причина кроется в процессе "вывода" операции во время выполнения задачи ИИ, которая является "вычислительно сложной" для больших языковых моделей. Разработчики Apple подчеркивают, что компоненты оперативной памяти также играют решающую роль в определении эффективности работы ИИ на устройстве.

По словам инженеров Apple, настаивание на высокопроизводительном оборудовании не совсем беспочвенно. Большие языковые модели и передовые функции ИИ требуют значительной вычислительной мощности и пропускной способности памяти. Чип A17 Bionic с улучшенным NPU и увеличенным TOPS специально разработан для выполнения таких интенсивных нагрузок.

Старые устройства с их ограниченными аппаратными возможностями не смогут обеспечить бесперебойную работу искусственного интеллекта, на которую нацелена Apple. Таким образом, решение ограничить эти функции новыми моделями можно рассматривать как практическую необходимость, а не как циничную маркетинговую уловку.

Хотя аргументы, приведенные руководителями Apple, возможно, и имеют под собой почву, они не могут полностью развеять скептицизм со стороны пользователей. Технологическая отрасль изобилует примерами того, как компании используют новые функции для стимулирования продаж оборудования.

#смартфоны #apple #искусственный интеллект #iphone 15 #iphone 16 #iphone 15 pro #iphone 15 pro max
+
Написать комментарий (0)
Xiaomi готовит к выходу смартфон Redmi 14C 5G
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ракета Р-500 разрушила Гороховатский мост, по которому осуществлялась логистическая поддержка ВСУ
1
На Алтае построят новый город, который в двое увеличит население региона
3
Офицер армии США: передача Украине истребителей F-16 является блефом
1
С помощью ИИ обнаружен новый постоянный магнит
1
Центр морских операций ВМФ Великобритании сообщил о затоплении судна Tutor в Красном море
+
One UI 7 еще долго не появится, а пока One UI 6.1.1 добавит ИИ и немного оживит S Pen
+
В Забайкайле рекордными темпами строят новый горно-обогатительный комбинат на 2400 рабочих мест
+
Android 15 будет удалять данные лицевой разблокировки и отпечатка пальцев в случае проблем
3
Китайский посадочный модуль на Луне был сфотографирован зондом НАСА
4
«КАМАЗ» совместно с Segezha Group займётся поставкой и развитием техники для лесозаготовки
1
Часы Galaxy Watch 7 прошли сертификацию Indonesia Telecon с возможностью подключения LTE и Wi-Fi
+
США добиваются от союзников блокировки поставок в Китай оборудования для производства микросхем
1
Китайская компания Zeekr объявила о запрете продаж своих электрокаров в РФ
+
Компания Iko представила гибкую и сверхлегкую солнечную панель
+
ЗРПК "Панцирь" получил новую мини-ракету, боекомплект с которой стал в 4 раза вместительней
+
В Китае разрабатывают реалистичных кукол для взрослых с искусственным интеллектом
3
Опубликовано видео испытаний российского дрона "Вятка", оснащенного АК-74
2
На парижской выставке вооружений Eurosatory 2024 украинцы показали свой БПЛА «Булава»
1
Intel не осилила выпуск процессоров Core Ultra 7 и Core Ultra 9 и передаст их производство TSMC
1
В Подмосковной Дубне началось строительство нового ЦОД
+

Популярные статьи

Массовый бан аккаунтов Xbox (18 июня 2024)
43
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
231
Индия готова вернуться в программу Су-57, чтобы создать флотилию, способную противостоять ВВС Китая
9
Asus ROG Strix против эталонной GeForce RTX 4080 SUPER – почему переплата за бренд бессмысленна
25
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
100
Мое мнение о The Last of Us Part 2 Remastered
1
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
163
Филиппинская ракетная база BrahMos "бросает перчатку" флоту НОАК в Южно-Китайском море
1
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
63
Чарльз Ортел: Фонд Клуни - инструмент глобализма, замаскированный под благотворительную организацию
5

Сейчас обсуждают

Eisbrecher
09:50
Слышал. Так что там по самолетам-то у японцев?
Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
Eisbrecher
09:48
Ах, ну да. "Просто не хотим", да? :D И ведь дело вовсе не в том, что машинки и самолетики - несколько разные инженерные объекты. И немцы, я смотрю, на заводе мерседеса самолеты пачками штампуют.
Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
bsb5068
09:38
И не забудьте, пожалуйста, покажите тот самый комплект на 65 Гб, о котором пишет автор 🤣 или цифра 65 одному мне режет глаз ?
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
AntonHT
09:35
Да уж, народу продали брак, и теперь врубают дурака, тут нужно массово возвращать деньги, а не искать причину, которую думаю они и так знают.
Корпорация «Туполев» начнёт совместную работу с компаниями из Беларуси над проектом Ту-214
Евгений Бураков
09:35
Ии подцепить и поливать всех несогласных
Опубликовано видео испытаний российского дрона "Вятка", оснащенного АК-74
AntonHT
09:33
Советую взять тему для следующей статьи "Как сделать ёжика из собачьей какашки и коробка спичек не парясь об оптимизации"
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
dfg13
09:30
будут еще снижать или вообще перестанут завозить потому что берут китайцев в основном
В России снизились цены на Skoda, Audi и Honda, завезенные параллельным импортом
dimasoid1970
09:26
Олимпиада теперь политическое ЛГБТ! Зло и ненависть! От того добра, что было раньше, уже ничего не осталось!)))
Единственный велосипедист из России допущенный к участию в Олимпиаде, решил не ехать
dfg13
09:25
И правильно, не фиг им там делать и нечего платить всякие взносы пока спорт не будет вне политики хотя бы.
Единственный велосипедист из России допущенный к участию в Олимпиаде, решил не ехать
Чatо -- Боt
09:14
Какая Олимпиада, где, о чём они вообще?
Единственный велосипедист из России допущенный к участию в Олимпиаде, решил не ехать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем