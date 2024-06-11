Одним видео блогер нарушил как минимум два федеральных закона США.

Ютубер Alex Choi, известный своими смелыми трюками и яркими видео, собрал более миллиона подписчиков в Instagram и YouTube, демонстрируя свой роскошный образ жизни и дерзкие эскапады. Однако его последнее вирусное видео зашло слишком далеко, вызвав недовольство федеральных властей.

В видео ярко-синий Lamborghini мчится по пустынным просторам с вертолетом в погоне за ним. Две женщины на борту вертолета выпускают шквал фейерверков по несущемуся на скорости спортивному автомобилю. Lamborghini кружит по кругу, поднимая тучи пыли, – сцена, напоминающая блокбастерный боевик. Все это разворачивается под пульсирующий ритм песни Майли Сайрус "Party in the U.S.A.".

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Видео переходит в закулисный сегмент, рассказанный Калифорнийской прокуратурой. В этом фрагменте Чой, якобы представившийся режиссером, выражает благодарность съемочной компании за поддержку его безумных идей.

Такой экстравагантный контент – обычное дело для зрителей Чоя, которые ожидают от него только самых смелых постановок. Однако именно этот трюк привел его к серьезным неприятностям.

Федеральные прокуроры утверждают, что трюк был незаконно снят в июне прошлого года на Сухом озере Эль-Мираж, федеральной земле в округе Сан-Бернардино, где для проведения подобных мероприятий необходимо получать разрешение. Кроме того, фейерверки, показанные в ролике, предположительно были закуплены в Неваде, поскольку в Калифорнии они запрещены.

Таким образом, ютуберу грозят федеральные обвинения в небезопасном размещении взрывного или зажигательного устройства на самолете. Чой, который сдался властям на прошлой неделе, был отпущен под залог в 50 000 долларов, но в случае признания его виновным ему грозит до 10 лет заключения.