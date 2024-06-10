Новые смартфоны получат 8Gb памяти.

Планы Apple по созданию генеративного искусственного интеллекта зависят от наличия у пользователей как минимум iPhone 15 Pro или iPhone 15 Pro Max, поскольку обе модели оснащены 8Gb оперативной памяти. Однако такой объем памяти, который, как ожидается, сохранится в серии iPhone 16, аналитики считают недостаточным для ИИ. Минг-Чи Куо, аналитик TF International Securities, предполагает, что из-за этих ограничений Apple сталкивается с серьезными проблемами в продвижении своих языковых моделей на смартфонах.

В своем недавнем блоге на Medium Куо обсуждает потенциальные анонсы Apple на WWDC 2024. Он утверждает, что, хотя Apple разрабатывает как облачные модели LLM, так и модели непосредственно на смартфонах, их анонс на предстоящем мероприятии маловероятен. Куо отмечает, что подготовка облачных LLM сложна и требует много времени на разработку. В отличие от этого, прогресс в области искусственного интеллекта на устройствах сдерживается 8Gb оперативной памяти в iPhone 16.

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Высокие требования к памяти для полноценного функционирования ИИ на устройствах представляют собой проблему для всех производителей смартфонов. По оценкам, устройства на базе Android с 20Gb ОЗУ вскоре станут обычным явлением, что обеспечит достаточный объем памяти для поддержки ИИ.

Несмотря на эти усилия, последние прогнозы Куо говорят о том, что значительный прорыв Apple по-прежнему далек. Тем не менее, судя по всему, Apple отдает предпочтение функциям искусственного интеллекта на устройствах, а не в облаке, что повышает скорость работы. Это может объяснить, почему только iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max совместимы с грядущими ИИ-технологиями.