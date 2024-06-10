Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
Функции ИИ в iPhone 16 могут быть ограничены из-за малого объёма оперативной памяти
Новые смартфоны получат 8Gb памяти.

Планы Apple по созданию генеративного искусственного интеллекта зависят от наличия у пользователей как минимум iPhone 15 Pro или iPhone 15 Pro Max, поскольку обе модели оснащены 8Gb оперативной памяти. Однако такой объем памяти, который, как ожидается, сохранится в серии iPhone 16, аналитики считают недостаточным для ИИ. Минг-Чи Куо, аналитик TF International Securities, предполагает, что из-за этих ограничений Apple сталкивается с серьезными проблемами в продвижении своих языковых моделей на смартфонах.

В своем недавнем блоге на Medium Куо обсуждает потенциальные анонсы Apple на WWDC 2024. Он утверждает, что, хотя Apple разрабатывает как облачные модели LLM, так и модели непосредственно на смартфонах, их анонс на предстоящем мероприятии маловероятен. Куо отмечает, что подготовка облачных LLM сложна и требует много времени на разработку. В отличие от этого, прогресс в области искусственного интеллекта на устройствах сдерживается 8Gb оперативной памяти в iPhone 16.

реклама

Высокие требования к памяти для полноценного функционирования ИИ на устройствах представляют собой проблему для всех производителей смартфонов. По оценкам, устройства на базе Android с 20Gb ОЗУ вскоре станут обычным явлением, что обеспечит достаточный объем памяти для поддержки ИИ.

Несмотря на эти усилия, последние прогнозы Куо говорят о том, что значительный прорыв Apple по-прежнему далек. Тем не менее, судя по всему, Apple отдает предпочтение функциям искусственного интеллекта на устройствах, а не в облаке, что повышает скорость работы. Это может объяснить, почему только iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max совместимы с грядущими ИИ-технологиями.

#apple #iphone #искусственный интеллект #iphone 15 #iphone 16 #iphone 15 pro #iphone 15 pro max #ios 18
+
Написать комментарий (0)
В iOS 18 можно будет блокировать приложения по FaceID
Apple представит функцию блокировки предустановленных приложений с помощью Face ID в iOS 18
Бывший сотрудник OpenAI: сверхсильный ИИ может появиться к 2028 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Аэрофлот» хочет оказаться от покупки пассажирских лайнеров Superjet 100 и Ту-214
25
Volvo собирается перенести производство своих автомобилей из Китая в Бельгию
3
Нейтронная звезда в нашей галактике излучает постоянный радиосигнал с периодичностью в 53.8 минуты
2
Чем интересен проект космического лифта, и почему в 2025 Япония не сможет приступить к строительству
4
Hamster Kombat готовится к запуску токена в открытой сети
9
Warhorse Studios представили новый трейлер Kingdom Come: Deliverance 2
+
США выводят свои боевые корабли из порта военной базы в Джибути
2
Илон Маск утверждает, что автопилот Tesla сейчас позволяет целый год ездить без вмешательства водителя
+
В GSMArena сравнили смартфоны Poco F6 и Poco X6 Pro — оба хороши, но лучше купить F6
3
Орбан считает, что Запад поддерживает Украину только чтобы вернуть свои деньги
1
Российская студия GFAGames представила атмосферный трейлер шутера Pioner
+
Российские подразделения сумели пробить оборону ВСУ в районе Канал Часов Яра
+
Украинские войска пытались контратаковать в районе посёлка Глубокое
+
Почему Hamster Kombat – это обычная пирамида, а геймеры получат крохи со стола разработчиков
4
Редактор Google Photos Magic теперь доступен на большем количестве телефонов Android и iPhone
+
Стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США отработал условный удар по Калининградской области РФ
2
Студия Nightdive Studios анонсировала ремастер хоррора The Thing
1
Цены на ЖКХ в России вырастут с 1 июля
+
Министр обороны Австрии: США, Франция и Германия пересекли красную линию
+
Байден назвал главную главную экзистенциальную угрозу для человечества наряду с ядерным оружием
9

Популярные статьи

"Резидент", "Пацан против всех", "Без границ" - обзор трех фильмов
8
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
48
Почему игровой ноутбук хуже компьютера, а серия NVIDIA GeForce RTX 50 сильно разочарует геймеров
53
Американский журналист сравнил конфликт на Украине с Первой мировой войной и похвалил Россию
4
Как делать покупки на Xbox через Турцию (Аргентину, Египет)
5
О причинах гибели президента Ирана Раиси
5

Сейчас обсуждают

Михаил Козьминых
07:58
Кабы он ел 125). У меня за 250 может и выше
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
Александр Васильев
07:52
Все это понятно, но заработать 100$ на кликалке, не инвестируя ничего, разве не отлично.
Почему Hamster Kombat – это обычная пирамида, а геймеры получат крохи со стола разработчиков
Krajtos
07:34
ну крушение потерпел не самолет а вертолет...
О причинах гибели президента Ирана Раиси
Светлана
07:32
Автор пишет, что вместо игры можно потратить время на работу и это принесет больше удовольствия и денег. Удовольствия там не то что ноль, а в огромный минус уходит. Денег да, но, возьмем среднестатист...
Почему Hamster Kombat – это обычная пирамида, а геймеры получат крохи со стола разработчиков
Aliendora
07:25
Господи, какой идиот это написал...
Почему игровой ноутбук хуже компьютера, а серия NVIDIA GeForce RTX 50 сильно разочарует геймеров
Алекс Амг
07:24
Также глупо рассуждали о ядерной реакции, а к чему пришли, всегда найдутся люди- миллиардеры, которые пойдут на все, соблазн себя защитить и иметь превосходство над миром, вот это и приведет к уничтож...
Nvidia позволит разгонять свои видеокарты без потери гарантии
Андрей Егоров
07:01
они не шарят
7 лучших и 4 худших шестиядерных процессоров лета 2024 года — выбираем самую выгодную модель
Опричник
07:00
Бить по своим, приказа не будет ))
В Белом доме подтвердили первые удары по территории России американским оружием
Андрей Егоров
06:59
тогда уж Е5-2643 v3/v4
7 лучших и 4 худших шестиядерных процессоров лета 2024 года — выбираем самую выгодную модель
Сергей Анатолич
06:51
Рейхсляйтер. Было. Проходили.
Foreign Policy: НАТО создаст должность спецпредставителя по Украине, офис которого будет в Киеве
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем