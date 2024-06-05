На рынок они вряд ли когда-либо выйдут.

На выставке Computex компания MSI представила оригинальную линейку видеокарт серии GeForce RTX 4000, уделив особое внимание двум инновационным дизайнам: серии FUZION, в которую встроено жидкостное охлаждение, и "AI Generated Editions". AI Generated Editions особенно примечательны своими 3D-печатными элементами, такими как замысловатые фигурки драконов, которые резко выступают из корпуса карт. Эти элементы выходят за рамки простого косметического оформления, предлагая взглянуть на потенциал персонализированной эстетики GPU.

Однако данные авангардные дизайны не лишены недостатков. 3D-печатные компоненты, несмотря на визуальную привлекательность, создают серьезные практические проблемы. Они могут препятствовать воздушному потоку, потенциально влияя на эффективность охлаждения карты, и создают проблемы с логистикой при транспортировке.

реклама

На мероприятии MSI представила три модели, основанные на RTX 4060 и RTX 4090. Хотя эти модели не планируются к выпуску на рынок в ближайшее время, они служат творческой витриной компании.

Например, модель RTX 4090, представленная на Computex, была основана на версии SUPRIM и отличалась характерной установкой с тремя вентиляторами. Основная цель этих дизайнов – привлечь внимание посетителей выставки Computex.