Они ориентированы исключительно на движок A17 Bionic

Ожидается, что Apple представит ряд революционных функций искусственного интеллекта на смартфонах и в облаке с запуском iOS 18, предварительный показ которой состоится 10 июня на конференции WWDC 2024. Однако эти инновационные функции, скорее всего, будут ограничены последними моделями iPhone, а именно iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Марк Гурман в недавнем посте на сайте X подчеркнул, что расширенные возможности чипа A17 Pro по сравнению с A16 Bionic являются важным фактором этой эксклюзивности. Усовершенствованный нейронный движок в A17 Pro играет решающую роль, позволяя реализовать сложные функции ИИ, которые Apple планирует представить. Следовательно, "старые" модели, даже такие недавние, как iPhone 15 и iPhone 15 Plus, оснащенные чипом A16 Bionic, могут не поддерживать эти функции.

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Это несоответствие подчеркивает, что Apple делает упор на блок нейронной обработки при реализации передовых возможностей искусственного интеллекта. По слухам, в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будет дополнительно улучшен нейронный процессор, что позволит расширить спектр ИИ-опций на устройстве и снизить зависимость от облачных вычислений. Эта эволюция необходима, поскольку iOS 18 должна превратить Siri из традиционного голосового помощника в более универсальный инструмент, способный обрабатывать несколько команд одновременно.

Интеграция генеративного ИИ в iOS 18 – еще одна веская причина, по которой в качестве минимальных аппаратных требований указаны только iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.