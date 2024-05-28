Её выход планируется через две недели.

Компания MSI снова расширяет границы инноваций с помощью серии видеокарт RTX 4000, что было продемонстрировано во время мероприятия Computex в этом году. Среди этой линейки выделяется недавно представленная карта MSI RTX 4090 SUPRIM FUZION. Она оснащена сложным интегрированным решением жидкостного охлаждения (AIO).

Модель SUPRIM FUZION, как утверждается, сохранит дизайн, схожий с трехвентиляторной моделью SUPRIM с воздушным охлаждением, но в ней будет всего два вентилятора. Это изменение сочетается с увеличением толщины печатной платы карты с 3,5 до 4,5 слотов, что позволяет разместить систему жидкостного охлаждения.

реклама

Медные радиаторы расположили под кулером вокруг помпы, предположительно для более эффективного охлаждения видеопамяти. MSI заявляет, что данное гибридное решение охлаждения обеспечивает около 15% дополнительной производительности по сравнению с традиционными методами воздушного охлаждения. Кроме того, карта имеет на 90% более короткие медные трубки.

Тактовая частота, цена и дата выхода новой карты от MSI пока не разглашаются, что заставляет пользователей с нетерпением ждать новых подробностей.