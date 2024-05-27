Указанная сумма уйдет только на чипы NVIDIA.

Илон Маск недавно сообщил инвесторам, что его стартап xAI собирается построить суперкомпьютер к осени 2025 года для поддержки будущей более продвинутой версии своего чат-бота Grok, согласно отчету The Information. Суперкомпьютер, который Маск назвал гигафабрикой вычислений, будет работать на десятках тысяч графических процессоров NVIDIA H100, а его строительство потребует миллиардов долларов. Маск заявил, что для третьей версии Grok потребуется не менее 100 000 таких чипов - это не менее $4 млрд.

The Information также сообщает, что Маск сказал инвесторам, что планируемый кластер GPU будет как минимум в четыре раза больше, чем у конкурентов xAI. В настоящее время Grok находится в версии 1.5, которая была выпущена в апреле и теперь способна обрабатывать не только текст, но и визуальную информацию, например, фотографии и диаграммы. Ранее в этом месяце X начал распространять сводки новостей, сгенерированные искусственным интеллектом на основе Grok среди премиум-пользователей.

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Амбициозный план создания суперкомпьютера подчеркивает стремление Маска к развитию технологий ИИ. Термин "гигафабрика вычислений" вызывает ассоциацию с масштабами и амбициями, которые обычно ассоциируются с проектами Маска, и предполагает наличие огромной вычислительной мощности. Намереваясь развернуть не менее 100 000 графических процессоров NVIDIA H100, xAI планирует значительно превзойти текущие отраслевые стандарты в возможностях обучения ИИ.